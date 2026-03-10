2026-03-10 11:01:00
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.
Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.
Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.
ΠΗΓΗ: The Nielsen Company.tv-zone{font-family:Arial,sans-serif;margin:20px auto;max-width:900px} .tv-zone h2{text-align:center;font-size:22px;color:#fff;background:#000;padding:10px 0;margin-bottom:10px} .tv-header{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;font-size:12px;font-weight:bold;margin-bottom:8px} .tv-row{display:grid;grid-template-columns:1.6fr 2.4fr 1fr;align-items:center;gap:10px;margin-bottom:12px} .program{font-weight:600;font-size:14px} .bar-container{background:#eee;border-radius:20px;overflow:hidden;height:14px} .bar{height:100%;width:0;background:linear-gradient(90deg,#c40000,#ff4d4d);border-radius:20px;transition:width 1.2s ease} .rating{font-weight:bold;font-size:14px;text-align:center} @media(max-width:600px){ .program{font-size:13px} .bar-container{height:12px} }
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Happy Day στον Alpha
17.0%
Κοινωνία Ώρα MEGA
15.6%
Ώρα Ελλάδος
11.1%
Σήμερα
10.3%
Nωρίς Νωρίς
5.1%
Καλημέρα Ελλάδα
3.5%
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Super Κατερίνα
17.8%
Buongiorno
13.5%
Αταίριαστοι
9.8%
Το Πρωινό
9.2%
Breakfast@Star
9.1%
10 Παντού
5.7%
Πρωίαν σε Είδον
3.0%
Μεσημεριανή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Αποκαλύψεις
13.4%
Αλήθειες με τη Ζήνα
11.3%
Live You
10.7%
Όπου Υπάρχει Ελλάδα
8.3%
Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος
3.6%
Ώρα για Ψυχαγωγία
3.1%
Απογευματινή Ζώνη
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Οικογενειακές Ιστορίες
16.6%
Deal (IX)
15.5%
Live News
15.2%
The Chase
13.9%
Τροχός της Τύχης
12.6%
Τα Καμάκια ΣΚΑΪ
6.7%
Stountio 4
6.4%
Καθαρές Κουβέντες
4.6%
Happy Traveller (E)
1.0%
Το Χούμε!
0.8%
Prime Time
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
Να μ’ αγαπάς
15.4%
Ράδιο Αρβύλα
15.1%
Άγιος Έρωτας II
14.8%
MasterChef 10
14.0%
Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια
12.9%
Μια νύχτα μόνο
12.6%
Survivor
12.3%
Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος
10.9%
Exo Paidia – 2ος κύκλος
9.7%
Φακέλος 17Ν
9.7%
Grand Hotel
7.3%
Από Ηλιο σε Ηλιο
3.8%
Το παιδί
2.5%
Real View
2.6%
Late Night
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54
The 2Night Show
9.3%
Μεγάλη Εικόνα
6.8%
11 Αυτοί, 11 Εμείς
2.3%
Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ