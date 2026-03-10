2026-03-10 11:01:00
Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης. 

Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.

Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά   ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company 

Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Happy Day στον Alpha

17.0%

Κοινωνία Ώρα MEGA

15.6%

Ώρα Ελλάδος

11.1%

Σήμερα

10.3%

Nωρίς Νωρίς

5.1%

Καλημέρα Ελλάδα

3.5%

Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Super Κατερίνα

17.8%

Buongiorno

13.5%

Αταίριαστοι

9.8%

Το Πρωινό

9.2%

Breakfast@Star

9.1%

10 Παντού

5.7%

Πρωίαν σε Είδον

3.0%

Μεσημεριανή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Αποκαλύψεις

13.4%

Αλήθειες με τη Ζήνα

11.3%

Live You

10.7%

Όπου Υπάρχει Ελλάδα

8.3%

Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος

3.6%

Ώρα για Ψυχαγωγία

3.1%

Απογευματινή Ζώνη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Οικογενειακές Ιστορίες

16.6%

Deal (IX)

15.5%

Live News

15.2%

The Chase

13.9%

Τροχός της Τύχης

12.6%

Τα Καμάκια ΣΚΑΪ

6.7%

Stountio 4

6.4%

Καθαρές Κουβέντες

4.6%

Happy Traveller (E)

1.0%

Το Χούμε!

0.8%

Prime Time

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

Να μ’ αγαπάς

15.4%

Ράδιο Αρβύλα

15.1%

Άγιος Έρωτας II

14.8%

MasterChef 10

14.0%

Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια

12.9%

Μια νύχτα μόνο

12.6%

Survivor

12.3%

Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος

10.9%

Exo Paidia – 2ος κύκλος

9.7%

Φακέλος 17Ν

9.7%

Grand Hotel

7.3%

Από Ηλιο σε Ηλιο

3.8%

Το παιδί

2.5%

Real View

2.6%

Late Night

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54

The 2Night Show

9.3%

Μεγάλη Εικόνα

6.8%

11 Αυτοί, 11 Εμείς

2.3%

Πηγή: tvnea.com
