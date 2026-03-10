Η τηλεοπτική σεζόν βρίσκεται πλέον σε πλήρη εξέλιξη και ο ανταγωνισμός μεταξύ των καναλιών αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα μέχρι τώρα στοιχεία τηλεθέασης.Οι πρώτες εβδομάδες έχουν ήδη διαμορφώσει εικόνα για τις ισορροπίες που αναπτύσσονται στις βασικές ζώνες του προγράμματος, με ορισμένες εκπομπές να εδραιώνουν τη θέση τους και άλλες να αναζητούν ακόμα το βηματισμό τους.Δείτε αναλυτικά τα μη καθαρά νούμερα τηλεθέασης στο ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ 18-54 ανά ζώνη – πρωινή, μεσημεριανή, απογευματινή και βραδινή – και ποιοι βρέθηκαν στην κορυφή της νέας σεζόν.

ΠΗΓΗ: The Nielsen Company

Πρωινή Ενημερωτική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Happy Day στον Alpha17.0%Κοινωνία Ώρα MEGA15.6%Ώρα Ελλάδος11.1%Σήμερα10.3%Nωρίς Νωρίς5.1%Καλημέρα Ελλάδα3.5%Πρωινή Ψυχαγωγική ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Super Κατερίνα17.8%Buongiorno13.5%Αταίριαστοι9.8%Το Πρωινό9.2%Breakfast@Star9.1%10 Παντού5.7%Πρωίαν σε Είδον3.0%Μεσημεριανή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Αποκαλύψεις13.4%Αλήθειες με τη Ζήνα11.3%Live You10.7%Όπου Υπάρχει Ελλάδα8.3%Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος3.6%Ώρα για Ψυχαγωγία3.1%Απογευματινή ΖώνηΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Οικογενειακές Ιστορίες16.6%Deal (IX)15.5%Live News15.2%The Chase13.9%Τροχός της Τύχης12.6%Τα Καμάκια ΣΚΑΪ6.7%Stountio 46.4%Καθαρές Κουβέντες4.6%Happy Traveller (E)1.0%Το Χούμε!0.8%Prime TimeΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54Να μ' αγαπάς15.4%Ράδιο Αρβύλα15.1%Άγιος Έρωτας II14.8%MasterChef 1014.0%Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια12.9%Μια νύχτα μόνο12.6%Survivor12.3%Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος10.9%Exo Paidia – 2ος κύκλος9.7%Φακέλος 17Ν9.7%Grand Hotel7.3%Από Ηλιο σε Ηλιο3.8%Το παιδί2.5%Real View2.6%Late NightΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΗΛΕΘΕΑΣΗ 18-54The 2Night Show9.3%Μεγάλη Εικόνα6.8%11 Αυτοί, 11 Εμείς2.3%Πηγή: tvnea.com