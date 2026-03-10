2026-03-10 11:01:00
 Η απογευματινή ζώνη είχε ξεκάθαρο νικητή, με τις «Οικογενειακές Ιστορίες» να φτάνουν στο 16.6% και να αφήνουν πίσω τους όλους τους ανταγωνιστές. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το «Deal (IX)» με 15.5%, ακολουθούμενο από το «Live News» με 15.2%. Δυνατές εμφανίσεις είχαν επίσης το «The Chase» με 13.9% και ο «Τροχός της Τύχης» με 12.6%.

Πιο πίσω, χωρίς να απειλούν τις κορυφαίες θέσεις, κινήθηκαν τα «Τα Καμάκια ΣΚΑΪ» με 6.7%, το «Stountio 4» με 6.4% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4.6%.

Στο τέλος της λίστας, οι «Happy Traveller (E)» με 1.0% και το «Το Χούμε!» με μόλις 0.8% ολοκλήρωσαν τις αδύναμες εμφανίσεις της ζώνης, επιβεβαιώνοντας το σαφές χάσμα ανάμεσα στους πρωτοπόρους και τις χαμηλές επιδόσεις.



