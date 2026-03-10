2026-03-10 11:46:19
Φωτογραφία για Τρίτη, 10/3/2026: Εργασίες ημέρας

 



Γλώσσα: Για την Πέμπτη, 12/3, ολοκληρώνουμε την επαναληπτική φωτοτυπία που ξεκινήσαμε σήμερα στην τάξη και, παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Δευτέρας, 16/3 (χρησιμοποιούμε και το υλικό της προηγούμενης ανάρτησης). Αύριο, Τετάρτη, ημέρα του τεστ μαθηματικών, δε φέρνουμε γλώσσα, αφού η ώρα της θα προστεθεί σε αυτή των μαθηματικών, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για το κριτήριο αξιολόγησης.

Μαθηματικά: Κάνουμε την τελική μας επανάληψη και ανασκόπηση της ενότητας με τα ποσοστά (κεφάλαια 40 έως και 44), ώστε να είμαστε έτοιμοι για το αυριανό τεστ. Θυμίζω ότι θα περιληφθούν και τα ανάλογα - αντιστρόφως ανάλογα ποσά, με δύο προβλήματα τέτοιου είδους, ένα για κάθε περίπτωση. Κατά τα άλλα, ξαναβλέπουμε τα λυμένα προβλήματα και διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία (χρησιμοποιούμε και τη σχετική ανάρτηση).

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Στις 4 Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το Hellas PHARM 2026
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Στις 4 Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το Hellas PHARM 2026
«Eurovision 2026: Μονοτονία στα βιολιά και την όπερα, φρεσκάδα από Ελλάδα και Κύπρο»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
«Eurovision 2026: Μονοτονία στα βιολιά και την όπερα, φρεσκάδα από Ελλάδα και Κύπρο»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Eurovision 2026: Μονοτονία στα βιολιά και την όπερα, φρεσκάδα από Ελλάδα και Κύπρο»
«Eurovision 2026: Μονοτονία στα βιολιά και την όπερα, φρεσκάδα από Ελλάδα και Κύπρο»
Στις 4 Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το Hellas PHARM 2026
Στις 4 Απριλίου ανοίγει τις πύλες του το Hellas PHARM 2026
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/3/2026)
Eurovision 2026: Το βιντεοκλίπ του «Ferto» σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»
Eurovision 2026: Το βιντεοκλίπ του «Ferto» σε πρώτη μετάδοση στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχούν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» – Σοκ για το «Το Χούμε!»
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχούν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» – Σοκ για το «Το Χούμε!»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Prime Time: Μάχη για την πρωτιά- «Να μ’ αγαπάς» στην κορυφή - Απο κοντά το «Ράδιο Αρβύλα»
Ελένη Μενεγάκη: Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ...
Ελένη Μενεγάκη: Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ...
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/3/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (9/3/2026)