Γλώσσα: Για την Πέμπτη, 12/3, ολοκληρώνουμε την επαναληπτική φωτοτυπία που ξεκινήσαμε σήμερα στην τάξη και, παράλληλα, προετοιμαζόμαστε για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της Δευτέρας, 16/3 (χρησιμοποιούμε και το υλικό της προηγούμενης ανάρτησης). Αύριο, Τετάρτη, ημέρα του τεστ μαθηματικών, δε φέρνουμε γλώσσα, αφού η ώρα της θα προστεθεί σε αυτή των μαθηματικών, ώστε να υπάρχει περισσότερος χρόνος για το κριτήριο αξιολόγησης.Μαθηματικά: Κάνουμε την τελική μας επανάληψη και ανασκόπηση της ενότητας με τα ποσοστά (κεφάλαια 40 έως και 44), ώστε να είμαστε έτοιμοι για το αυριανό τεστ. Θυμίζω ότι θα περιληφθούν και τα ανάλογα - αντιστρόφως ανάλογα ποσά, με δύο προβλήματα τέτοιου είδους, ένα για κάθε περίπτωση. Κατά τα άλλα, ξαναβλέπουμε τα λυμένα προβλήματα και διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία (χρησιμοποιούμε και τη σχετική ανάρτηση).

klikstimathisi