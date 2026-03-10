Με κεντρικό μήνυμα «Επιστήμη - Καθημερινότητα - Ευθύνη», η μεγαλύτερη διοργάνωση της φαρμακευτικής αγοράς, το φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση Hellas PHARM, θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Απριλίου στο Κλειστό Γυμναστήριο Παλαιού Φαλήρου Tae Kwon Do.

Το Hellas PHARM 2026, που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής, συνδυάζοντας το φαρμακευτικό συνέδριο με την έκθεση προϊόντων & υπηρεσιών φαρμακείου, θα αποτελέσει και φέτος κορυφαίο σημείο συνάντησης για όλους τους φαρμακοποιούς, τους επαγγελματίες υγείας, τους φοιτητές και φυσικά για όλες τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο του φαρμακείου και διαμορφώνουν το μέλλον της φαρμακευτικής αγοράς στην Ελλάδα.

Στόχος του συνεδρίου είναι, μέσα από ομιλίες που προκαλούν προβληματισμό, να δοθεί αφορμή για συζήτηση σχετικά με θέματα της φαρμακευτικής επιστήμης και της καθημερινότητας του φαρμακείου.

Όλα αυτά μέσα από το πλούσιο συνεδριακό πρόγραμμα που περιλαμβάνει:







· 2 στρογγυλά τραπέζια με θέματα όπως:

- «Ελλείψεις φαρμάκων» με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας, του ΕΟΦ, των φαρμακοποιών, της φαρμακοβιομηχανίας, των φαρμακαποθηκών και των ασθενών

- «Σπάνια Νοσήματα και εργαστήριο φαρμακείου»

· Ενότητα «Η Φαρμακευτική Φροντίδα στην υπηρεσία της Δημόσιας Υγείας» με ομιλίες πανεπιστημιακών και συζήτηση μεταξύ εκπροσώπων των εμπλεκόμενων φορέων

· 2 workshops

· Ενημέρωση για τις Α΄ Βοήθειες στην ψυχική υγεία από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό

· 14 ομιλίες επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος

Κατά τη διάρκεια της επίσημης έναρξης του Hellas PHARM 2026, το Σάββατο 4 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί η κεντρική ομιλία του προέδρου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής κ. Ηλία Βασιλαδιώτη.

Στο συνέδριο θα δώσουν το «παρών» φαρμακοποιοί από όλη την Ελλάδα, εκπρόσωποι φορέων της φαρμακευτικής αγοράς και εκπρόσωποι φαρμακευτικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα με το συνέδριο, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στη μεγαλύτερη φαρμακευτική έκθεση, στην οποία συμμετέχουν περισσότερες από 100 εταιρείες-χορηγοί.

Για να κάνετε την εγγραφή σας, επισκεφτείτε το www.hellaspharm.gr

