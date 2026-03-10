2026-03-10 11:01:00
Η prime time ζώνη παρουσίασε σκληρή μάχη για την κορυφή, με το «Να μ’ αγαπάς» να κυριαρχεί με 15.4%, ακολουθούμενο από το «Ράδιο Αρβύλα» με 15.1%. Ισχυρές εμφανίσεις είχαν επίσης το «Αγιος Έρωτας II» με 14.8% και το «MasterChef 10» με 14.0%, δείχνοντας ότι οι μεγάλες παραγωγές κρατούν γερά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.

Σταθερά υψηλά ποσοστά σημείωσαν το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» με 12.9% και η «Μια νύχτα μόνο» με 12.6%, ενώ το «Survivor» κινήθηκε στο 12.3%. Στη μέση της κατάταξης βρέθηκαν η «Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος» με 10.9% και οι «Eχω Παιδιά – 2ος κύκλος» και «Φακέλος 17Ν» με 9.7% έκαστος.

Στο κάτω άκρο, αδύναμοι αποδείχθηκαν το «Grand Hotel» με 7.3%, το «Aπό Ηλιο σε Ηλιο» με 3.8% και το «Το παιδί» με 2.5%, ενώ το «Real View» με 2.6% ολοκλήρωσε τις χαμηλές επιδόσεις της ζώνης, δημιουργώντας σαφές χάσμα ανάμεσα στους πρωτοπόρους και τις απογοητευτικές εμφανίσεις.

Late Night Ζώνη

Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» επικράτησε ξεκάθαρα με 9.3%, αφήνοντας πίσω τη «Μεγάλη Εικόνα» με 6.8%. Στο τέλος της κατάταξης, πολύ χαμηλές επιδόσεις σημείωσαν οι «11 Αυτοί, 11 Εμείς» με μόλις 2.3%, ολοκληρώνοντας τη ζώνη με σαφές χάσμα ανάμεσα στον νικητή και τους υπόλοιπους.



Πηγή: tvnea.com
Ελένη Μενεγάκη: Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ...
Ελένη Μενεγάκη: Σας παρακαλώ. Πηγαίνετε σπίτι σας, είναι βράδυ...
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (9/3/2026)
