Η prime time ζώνη παρουσίασε σκληρή μάχη για την κορυφή, με το «Να μ’ αγαπάς» να κυριαρχεί με 15.4%, ακολουθούμενο από το «Ράδιο Αρβύλα» με 15.1%. Ισχυρές εμφανίσεις είχαν επίσης το «Αγιος Έρωτας II» με 14.8% και το «MasterChef 10» με 14.0%, δείχνοντας ότι οι μεγάλες παραγωγές κρατούν γερά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών.
Σταθερά υψηλά ποσοστά σημείωσαν το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» με 12.9% και η «Μια νύχτα μόνο» με 12.6%, ενώ το «Survivor» κινήθηκε στο 12.3%. Στη μέση της κατάταξης βρέθηκαν η «Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος» με 10.9% και οι «Eχω Παιδιά – 2ος κύκλος» και «Φακέλος 17Ν» με 9.7% έκαστος.
Στο κάτω άκρο, αδύναμοι αποδείχθηκαν το «Grand Hotel» με 7.3%, το «Aπό Ηλιο σε Ηλιο» με 3.8% και το «Το παιδί» με 2.5%, ενώ το «Real View» με 2.6% ολοκλήρωσε τις χαμηλές επιδόσεις της ζώνης, δημιουργώντας σαφές χάσμα ανάμεσα στους πρωτοπόρους και τις απογοητευτικές εμφανίσεις.Late Night Ζώνη
Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» επικράτησε ξεκάθαρα με 9.3%, αφήνοντας πίσω τη «Μεγάλη Εικόνα» με 6.8%. Στο τέλος της κατάταξης, πολύ χαμηλές επιδόσεις σημείωσαν οι «11 Αυτοί, 11 Εμείς» με μόλις 2.3%, ολοκληρώνοντας τη ζώνη με σαφές χάσμα ανάμεσα στον νικητή και τους υπόλοιπους.
Πηγή: tvnea.com