2026-03-11 10:59:59
Η prime time ζώνη είχε ξεκάθαρο πρωταγωνιστή το «Να μ’ αγαπάς», που σημείωσε 17.2% και 15.8%, καταλαμβάνοντας τις δύο πρώτες θέσεις της τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό 18-54. Ακολούθησε το «MasterChef 10» με 14.1%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και ο «Άγιος Έρωτας II» με 13.8%.



Σε καλά επίπεδα βρέθηκε το «Radio Αρβύλα» με 12.7%, ενώ πιο πίσω ακολούθησαν η «Μια Νύχτα Μόνο» με 9.8%, το «Survivor» με 9.5%, το «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» με 9.4% και το «Grand Hotel» με 9.2%.

Πιο χαμηλά κινήθηκαν η «Γη της Ελιάς – 5ος κύκλος» με 8.3% και το «Έχω Παιδιά – 2ος κύκλος» με 7.2%, ενώ ακόμη χαμηλότερα βρέθηκαν το «Γιατί ρε πατέρα;» με 6.1%, το «Το Παιδί» με 3.2%, το «Real View» με 2.5% και το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 2.1%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της prime time τηλεθέασης.

Late Night: Καθαρή πρωτιά για το «The 2Night Show»



Στη late night ζώνη, το «The 2Night Show» επικράτησε με άνεση σημειώνοντας 14.0% στο δυναμικό κοινό 18-54. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε η «Έκτακτη Επικαιρότητα» του ΣΚΑΪ με 11.4%, ενώ πιο πίσω βρέθηκε η «Μεγάλη Εικόνα» με 5.3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της μεταμεσονύκτιας τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
