2026-03-11 10:59:59
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»

 



Καθαρή πρωτιά κατέγραψε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε εντυπωσιακό 22.7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και βρέθηκε με μεγάλη διαφορά μπροστά από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 14.3%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα από τις υπόλοιπες εκπομπές της ζώνης.



Πιο πίσω βρέθηκαν το «Το Πρωινό» με 8.9% και οι «Αταίριαστοι» με 8.7%, ενώ το «Breakfast@Star» κινήθηκε στο 7.4%. Σε χαμηλότερα επίπεδα ακολούθησαν το «10 Παντού» με 5.7% και το «Πρωίαν σε Είδον» με 4.3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης.



Πηγή: tvnea.com
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» - Χαμηλά μονοψήφια για την «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» - Χαμηλά μονοψήφια για την «Αλήθειες με τη Ζήνα»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό «Happy Day» – Δεύτερο το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό «Happy Day» – Δεύτερο το «Κοινωνία Ώρα Mega»
