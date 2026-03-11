Καθαρή πρωτιά κατέγραψε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε εντυπωσιακό 22.7% στο δυναμικό κοινό 18-54 και βρέθηκε με μεγάλη διαφορά μπροστά από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 14.3%, διατηρώντας σημαντικό προβάδισμα από τις υπόλοιπες εκπομπές της ζώνης.

Πιο πίσω βρέθηκαν το «Το Πρωινό» με 8.9% και οι «Αταίριαστοι» με 8.7%, ενώ το «Breakfast@Star» κινήθηκε στο 7.4%. Σε χαμηλότερα επίπεδα ακολούθησαν το «10 Παντού» με 5.7% και το «Πρωίαν σε Είδον» με 4.3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com