





Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «The Chase» με 15.0% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Ακολούθησαν το «Live News» με 12.9%, ο «Τροχός της Τύχης» με 11.4%, το «Rouk Zouk» με 11.1% και το «Deal (IX)» με 11.0%, διαμορφώνοντας μια δυνατή μάχη στα διψήφια.

Πιο χαμηλά αλλά με ανεβασμένα ποσοστά το «Flat Hunters» έκανε 10.2%, οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 9.9% και το «Cash or Trash» με 9.6%, ενώ σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν το «Το Χούμε!» με 5.3%, ο «Παρθενοκυνηγός» με 5.1% και οι «Καθαρές Κουβέντες» με 4.3%. Τη χαμηλότερη επίδοση της ζώνης κατέγραψε το «Happy Traveller (E)» με 3.1%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της απογευματινής τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com