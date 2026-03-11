





Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», καταγράφοντας 12.8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 9.1%, ενώ το «Live You» κινήθηκε στο 8.0%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» και το «Ώρα για Ψυχαγωγία», που σημείωσαν από 3.9%, ενώ την τελευταία θέση της ζώνης κατέγραψε το «Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος» με 2.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της μεσημεριανής τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com