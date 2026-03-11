2026-03-11 10:59:59
Φωτογραφία για Μεσημεριανή ζώνη: Πρωτιά για τις «Αποκαλύψεις» - Χαμηλά μονοψήφια για την «Αλήθειες με τη Ζήνα»



 Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αποκαλύψεις», καταγράφοντας 12.8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» με 9.1%, ενώ το «Live You» κινήθηκε στο 8.0%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» και το «Ώρα για Ψυχαγωγία», που σημείωσαν από 3.9%, ενώ την τελευταία θέση της ζώνης κατέγραψε το «Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος» με 2.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της μεσημεριανής τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «The Chase» -Ανεβάζει στροφές το «Flat Hunters»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό «Happy Day» – Δεύτερο το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Σαρωτική «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «The Chase» -Ανεβάζει στροφές το «Flat Hunters»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/3/2026)
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχούν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» – Σοκ για το «Το Χούμε!»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (10/3/2026)
Prime Time: Διπλή κορυφή για «Να μ’ αγαπάς» – Ισχυρό και το MasterChef
Πέθανε ο θρυλικός showman της Ελλάδας Γιώργος Μαρίνος σε ηλικία 87 ετών
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (10/3/2026)
Αυτή η ηθοποιός αναλαμβάνει την παρουσίαση της εκπομπής Μαμά-δες
