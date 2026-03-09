Η εταιρεία ερευνών αγοράς Gartner δημοσίευσε στις 26 Φεβρουαρίου 2026 πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία η συνδυαστική ανατίμηση DRAM και SSD κατά 130% έως το τέλος του έτους θα ωθήσει τις τιμές των PC σε υψηλότερα επίπεδα κατά 17% σε σχέση με το 2025. Αποτέλεσμα αυτής της πίεσης: οι παγκόσμιες αποστολές PC αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 10,4% το 2026, η μεγαλύτερη ετήσια συρρίκνωση εδώ και πάνω από μία δεκαετία, σύμφωνα με τη Gartner.

Η μνήμη από 16% σε 23% του κόστους κατασκευής

Η βασική αιτία είναι η ραγδαία αύξηση της μνήμης (DRAM) ως ποσοστό του συνολικού κόστους υλικών ενός PC. Η Gartner εκτιμά ότι το μερίδιο αυτό ανεβαίνει φέτος από 16% σε 23%, ένα άλμα αρκετά μεγάλο ώστε να εξαλείψει τα περιθώρια κέρδους σε προϊόντα χαμηλής τιμής. Σε αυτό το επίπεδο κόστους, τα laptop κάτω των 500 δολαρίων παύουν να είναι βιώσιμα εμπορικά, και η Gartner προβλέπει ότι η κατηγορία αυτή θα εξαφανιστεί εντός δύο ετών.

«Αυτή η απότομη αύξηση αφαιρεί από τους κατασκευαστές τη δυνατότητα να απορροφούν κόστη, καθιστώντας μη βιώσιμα τα entry-level laptop χαμηλού περιθωρίου. Τελικά, αναμένουμε το τμήμα PC κάτω των 500 δολαρίων να εξαφανιστεί έως το 2028», δήλωσε ο Ranjit Atwal, ανώτερος διευθυντής ανάλυσης της Gartner.

Επιπτώσεις σε PC τεχνητής νοημοσύνης και κύκλους αναβάθμισης

Η ανατίμηση επηρεάζει και τα λεγόμενα AI PC, δηλαδή τα PC που εκτελούν τοπικά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης (artificial intelligence). Αυτά απαιτούν περισσότερη μνήμη για τοπική επεξεργασία (local inference), οπότε είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένα στις αυξήσεις τιμών DRAM. Η Gartner αναθεώρησε προς τα πίσω τη στόχευση για 50% διείσδυση των AI PC στην αγορά, μεταθέτοντάς την στο 2028 από νωρίτερα.

Παράλληλα, οι μακρύτεροι κύκλοι αναβάθμισης αναμένεται να είναι μια άμεση συνέπεια των υψηλότερων τιμών. Η Gartner εκτιμά ότι η διάρκεια ζωής των PC θα επιμηκυνθεί κατά 15% για τις επιχειρήσεις και κατά 20% για τους καταναλωτές έως τα τέλη του 2026, κάτι που ανοίγει ζητήματα ασφάλειας σε παρωχημένο υλικό.

Στρατηγική για τους κατασκευαστές και επίδραση στα smartphones

Η Gartner συμβουλεύει τους κατασκευαστές να αποδεχτούν τη μείωση όγκου πωλήσεων αντί να μειώνουν τιμές για να διατηρήσουν μερίδιο στο οικονομικό τμήμα της αγοράς. «Συνολικά, οι κατασκευαστές και τα κανάλια διανομής αντιμετωπίζουν ένα κρίσιμο παράθυρο στο πρώτο εξάμηνο του 2026 για να βελτιστοποιήσουν τιμολόγηση και να προστατεύσουν περιθώρια», σημείωσε ο Atwal.

Η πίεση αφορά και τα smartphones. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, οι παγκόσμιες αποστολές smartphones αναμένεται να μειωθούν κατά 8,4% το 2026, με τους αγοραστές βασικών μοντέλων να αποχωρούν από την αγορά με ρυθμό πέντε φορές ταχύτερο από τους αγοραστές premium συσκευών.

Τι σημαίνει πρακτικά

Για τον απλό χρήστη, η πλέον άμεση συνέπεια είναι ότι η κατηγορία PC που απευθύνεται σε σπουδαστές, σχολεία και χρήστες περιορισμένου προϋπολογισμού θα περιοριστεί σημαντικά ή θα εξαφανιστεί εντελώς. Εκείνοι που σκέφτονται αγορά entry-level PC ή laptop ενδέχεται να βρουν ότι οι επιλογές τους στενεύουν ήδη το 2026, ενώ η δεύτερη αγορά και τα ανακατασκευασμένα (refurbished) μηχανήματα θα αποκτήσουν αυξημένη σημασία.

Τι να προσέξουμε

Οι προβλέψεις Gartner βασίζονται σε τρέχουσες τάσεις τιμών και ζήτησης, οι οποίες μπορεί να μεταβληθούν αν η ζήτηση από κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης ψυχρανθεί ή αν οι κατασκευαστές μνήμης αυξήσουν παραγωγικές δυναμικότητες ταχύτερα από το αναμενόμενο. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι παρόμοιες, αν και λιγότερο ακραίες, εκτιμήσεις έχει δημοσιεύσει και η IDC, γεγονός που ενισχύει τη συνέπεια των τάσεων, χωρίς ωστόσο να αποτελεί επιβεβαίωση του ακριβούς χρονοδιαγράμματος.

Εκτίμηση: Αν η πρόβλεψη επαληθευτεί εν μέρει, αναμένεται να ωθήσει περαιτέρω την αγορά Chromebook και συσκευών ARM σε χαμηλότερες τιμές, καθώς οι κατασκευαστές θα αναζητούν εναλλακτικές αρχιτεκτονικές που μειώνουν την εξάρτηση από ακριβά DRAM.

