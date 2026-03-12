Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 16.7%, ακολουθούμενες από το «The Chase» με 16.5% και το «Deal (IX)» με 15.6%, δημιουργώντας μια σαφή ηγετική τριάδα στη ζώνη. Το «Live News» κινήθηκε επίσης δυνατά με 15.0%, ενώ ο «Τροχός της Τύχης» σημείωσε 11.1% και το «Cash or Trash» 9.8%.

Σε μέτρια επίπεδα βρέθηκαν το «Rouk Zouk» με 8.5%, το «Flat Hunters» με 6.0%, το «Καθαρές Κουβέντες» με 5.7%, το «Stountio 4» με 7.2% και το «Ξύπνα Καημένε Περικλή» με 4.1%. Στο τέλος της λίστας, σοκ προκάλεσαν οι πολύ χαμηλές επιδόσεις του «Το Χούμε!» με 1.3% και του «Happy Traveller (E)» με μόλις 0.7%, επιβεβαιώνοντας το χάσμα ανάμεσα στους πρωτοπόρους και τις αδύναμες εκπομπές της ζώνης.

Πηγή: tvnea.com