Την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέκτησε το «Happy Day στον Alpha», το οποίο σημείωσε 18.0% στο δυναμικό κοινό 18-54 και διατήρησε ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Κοινωνία Ώρα Mega» με 13.5%, ενώ το «Σήμερα» βρέθηκε στο 10.0%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Ώρα Ελλάδος» με 8.3%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 7.6%. Την τελευταία θέση της ζώνης κατέγραψε το «Νωρίς – Νωρίς» με 2.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ενημέρωσης.

Πηγή: tvnea.com