2026-03-12 10:18:03
Την πρωτιά στην πρωινή ενημερωτική ζώνη κατέκτησε το «Happy Day στον Alpha», το οποίο σημείωσε 18.0% στο δυναμικό κοινό 18-54 και διατήρησε ξεκάθαρο προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Κοινωνία Ώρα Mega» με 13.5%, ενώ το «Σήμερα» βρέθηκε στο 10.0%.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Ώρα Ελλάδος» με 8.3%, ενώ το «Καλημέρα Ελλάδα» σημείωσε 7.6%. Την τελευταία θέση της ζώνης κατέγραψε το «Νωρίς – Νωρίς» με 2.4%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ενημέρωσης.



Πηγή: tvnea.com
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»
Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός του Μετρό στο Σύνταγμα
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Οικογενειακές Ιστορίες»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (11/3/2026)
Η Siemens δοκιμάζει το πρώτο αυτοματοποιημένο τρένο σε κύρια γραμμή στις σκανδιναβικές χώρες
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Οικογενειακές Ιστορίες»
Prime Time: Σαρωτικό «Το Σόι Σου» και το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Πρωτιά για τη «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (11/3/2026)
Αζερμπαϊτζάν: Οι τουρκικές και οι ευρωπαϊκές αγορές θα επωφεληθούν από την ανακατασκευή των σιδηροδρόμων στο Ναχιτσεβάν
