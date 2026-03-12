Καθαρή πρωτιά κατέγραψαν οι «Αποκαλύψεις», που σημείωσαν εντυπωσιακό 17.0% στο δυναμικό κοινό 18-54 και άφησαν σε μεγάλη απόσταση τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή ζώνη. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 6.4%, ενώ οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» κινήθηκαν στο 5.3%.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Live You» με 4.8%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 4.6%. Την τελευταία θέση της ζώνης κατέγραψε το «Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος» με μόλις 0.8%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της μεσημεριανής τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com