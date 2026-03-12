2026-03-12 10:18:03
Φωτογραφία για Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Πρώτη η «Super Κατερίνα» – Δεύτερο το «Buongiorno»



Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε 16.0% στο δυναμικό κοινό 18-54 και διατήρησε το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 12.6%, ενώ το «Το Πρωινό» κατέγραψε 11.3%.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 8.9%, ενώ το «Breakfast@Star» κινήθηκε στο 7.2% και το «10 Παντού» στο 7.0%. Την τελευταία θέση της ζώνης κατέγραψε το «Πρωίαν σε Είδον» με 6.0%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής τηλεθέασης.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά πρώτο το «Happy Day»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά πρώτο το «Happy Day»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά πρώτο το «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σταθερά πρώτο το «Happy Day»
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη διαφορά από τον ανταγωνισμό
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Οικογενειακές Ιστορίες»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (11/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (11/3/2026)
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό «Happy Day» – Δεύτερο το «Κοινωνία Ώρα Mega»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό «Happy Day» – Δεύτερο το «Κοινωνία Ώρα Mega»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Οικογενειακές Ιστορίες»
Απογευματινή ζώνη: Κυριαρχία «Οικογενειακές Ιστορίες»
Prime Time: Σαρωτικό «Το Σόι Σου» και το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Πρωτιά για τη «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Prime Time: Σαρωτικό «Το Σόι Σου» και το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» – Πρωτιά για τη «Νύχτα Αποκαλύψεων»
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (11/3/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (11/3/2026)
Αζερμπαϊτζάν: Οι τουρκικές και οι ευρωπαϊκές αγορές θα επωφεληθούν από την ανακατασκευή των σιδηροδρόμων στο Ναχιτσεβάν
Αζερμπαϊτζάν: Οι τουρκικές και οι ευρωπαϊκές αγορές θα επωφεληθούν από την ανακατασκευή των σιδηροδρόμων στο Ναχιτσεβάν
ΗΣΑΠ: Πέταξαν πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό - Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν
ΗΣΑΠ: Πέταξαν πέτρα σε συρμό του Ηλεκτρικού στον Περισσό - Τρεις επιβάτες τραυματίστηκαν