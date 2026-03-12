





Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε 16.0% στο δυναμικό κοινό 18-54 και διατήρησε το προβάδισμα έναντι του ανταγωνισμού. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 12.6%, ενώ το «Το Πρωινό» κατέγραψε 11.3%.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 8.9%, ενώ το «Breakfast@Star» κινήθηκε στο 7.2% και το «10 Παντού» στο 7.0%. Την τελευταία θέση της ζώνης κατέγραψε το «Πρωίαν σε Είδον» με 6.0%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της πρωινής ψυχαγωγικής τηλεθέασης.

Πηγή: tvnea.com