Η Άννα Ζηρδέλη, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno, αναφέρθηκε στη μετακίνηση της εκπομπής «Ώρα για Ψυχαγωγία» από τη μεσημεριανή ζώνη στο βραδινό πρόγραμμα της Κυριακής στο OPEN, όπου συμμετέχει. Υπογράμμισε ότι η αλλαγή ήταν απόφαση του καναλιού και ότι η ομάδα της εκπομπής την στηρίζει πλήρως.«Κυριακάτικα το βράδυ είναι μία απόφαση του καναλιού. Εδώ είμαστε να τη στηρίξουμε, γιατί όλα γίνονται για καλό. Ξέραμε ότι σκοπεύουν να γίνουν κάποιες αλλαγές, το είχαμε συζητήσει, αλλά πάντα την τελική απόφαση την παίρνει το κανάλι», ανέφερε.Όπως εξήγησε, η νέα ζώνη δίνει και περισσότερο τηλεοπτικό χρόνο στην εκπομπή. «Επειδή θα είναι και μία εκπομπή μεγαλύτερη, γιατί τώρα ο καθαρός χρόνος στην καθημερινή εκπομπή είναι ουσιαστικά μία ώρα. Τώρα μας δίνουν τρεις ώρες το βράδυ, οπότε φαντάζομαι θα γίνουν και κάποιες μικροαλλαγές. Άλλοι παρακαλάνε για ένα late night. Εμείς τώρα μας το δίνουν έτσι απλόχερα να μην το πάρουμε;», σημείωσε.Η Άννα Ζηρδέλη σχολίασε επίσης τον ανταγωνισμό της τηλεοπτικής ζώνης, επισημαίνοντας: «Ο ανταγωνισμός δεν είναι εύκολος ούτε το πρωί, ούτε το μεσημέρι, ούτε το βράδυ. Αλλά άμα δεν το δοκιμάσεις, πώς θα ξέρεις για να σχολιάσεις κιόλας;».Αναφερόμενη και στη μετακίνηση της εκπομπής «Real View» από τη βραδινή στη μεσημεριανή ζώνη, σχολίασε: «Ωραία κι αυτό. Για να δούμε τις αποφάσεις που έχουν πάρει. Στο τέλος βγαίνει ο λογαριασμός».Τέλος, σχετικά με το ενδεχόμενο συζητήσεων για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν, ανέφερε: «Όχι ακόμα. Συνήθως λένε ότι κοντά στο Πάσχα γίνονται αυτές οι συζητήσεις. Θα δούμε. Ό,τι είναι για καλό».