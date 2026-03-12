πηγη Ευθύμιος Μυλωνίδης

Πριν τρεις βδομάδες δημοσίευσα ένα video απ το ίδιο ακριβώς σημείο για να προλάβω την επερχόμενη οικολογική καταστροφή. Πίστευα οτι θα ευαισθητοποιηθούν(έστω θα αντιδράσουν)οι υπεύθυνοι.

⁉️Για μια ακόμη φορά,όμως,οι υπεύθυνοι κωφεύουν. Που είναι ο αρμόδιος Αντιπερειφεριάρχης Αιτωλοακαρνανίας; Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας; Αυτοί εχουν την ευθύνη! Αλλα όσοι λένε ότι η περιοχή μας είναι άγνωστος τόπος γι αυτούς,μάλλον έχουν δίκιο.

➡️ Όμως και η Δημοτική αρχή ή και οι δημοτικές παρατάξεις δεν έπρεπε να έχουν παρέμβει για να δοθεί λυση; Έστω κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι μεμονωμένα! Να μας ενημερώσει κάποιος αρμόδιος για το τι σκοπεύουν να κάνουν!

❌️ Έχουν συσσωρευτεί, πλεον, τεράστιες ποσότητες ψαριών που στριμώχνονται στις άκρες για να γλιτώσουν απ το δυνατό ρεύμα που τα παρασύρει στη θαλασσα. Και εχουν αρχίσει να σκάνε! Το καταλαβαίνεις απ τη μυρωδιά.

⁉️Λυπάμαι γι αυτο που συμβαίνει και πιο πολύ για την αποδοχή του προβλήματος ως απλή καθημερινότητα. Κάποιοι, ομως,θα συνεχίσουμε να μιλαμε δημόσια (παρά τις...νουθεσίες για το αντίθετο)





