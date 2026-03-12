2026-03-12 19:31:54
Φωτογραφία για Ευθύμιος Μυλωνίδης : Συνεχίζεται η μεγάλη οικολογική καταστροφή στον Άγιο Νικόλαο. Θα ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι?



πηγη Ευθύμιος Μυλωνίδης

Πριν τρεις βδομάδες δημοσίευσα ένα video απ το ίδιο ακριβώς σημείο για να προλάβω την επερχόμενη οικολογική καταστροφή. Πίστευα οτι θα ευαισθητοποιηθούν(έστω θα αντιδράσουν)οι υπεύθυνοι. 

⁉️Για μια ακόμη φορά,όμως,οι υπεύθυνοι κωφεύουν. Που είναι ο αρμόδιος Αντιπερειφεριάρχης Αιτωλοακαρνανίας; Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας; Αυτοί εχουν την ευθύνη! Αλλα όσοι λένε ότι η περιοχή μας είναι άγνωστος τόπος γι αυτούς,μάλλον έχουν δίκιο.

➡️ Όμως και η Δημοτική αρχή ή και οι δημοτικές παρατάξεις δεν έπρεπε να έχουν παρέμβει για να δοθεί λυση; Έστω κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι μεμονωμένα! Να μας ενημερώσει κάποιος αρμόδιος για το τι σκοπεύουν να κάνουν!

❌️ Έχουν συσσωρευτεί, πλεον, τεράστιες ποσότητες ψαριών που στριμώχνονται στις άκρες για να γλιτώσουν απ το δυνατό ρεύμα που τα παρασύρει στη θαλασσα. Και εχουν αρχίσει να σκάνε! Το καταλαβαίνεις απ τη μυρωδιά.

⁉️Λυπάμαι γι αυτο που συμβαίνει και πιο πολύ για την αποδοχή του προβλήματος ως απλή καθημερινότητα. Κάποιοι, ομως,θα συνεχίσουμε να μιλαμε δημόσια (παρά τις...νουθεσίες για το αντίθετο)


ximeronews
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
H σειρά «ΜΟΝΚ» πότε κάνει πρεμιέρα στο MAK tv;
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
H σειρά «ΜΟΝΚ» πότε κάνει πρεμιέρα στο MAK tv;
ΟΣΕ: Αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων - Διακοπτού.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΟΣΕ: Αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων - Διακοπτού.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Κίνδυνος για παγκόσμιο σοκ στις τιμές των τροφίμων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος - Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο
Κίνδυνος για παγκόσμιο σοκ στις τιμές των τροφίμων όσο συνεχίζεται ο πόλεμος - Ποιες χώρες θα πληγούν περισσότερο
Συνεχίζεται το προγραμμα «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας»
Συνεχίζεται το προγραμμα «Ψηφιακή Σύνδεση: Η 3η Ηλικία στην Εποχή της Τεχνολογίας»
Δυστύχημα Τεμπών: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού
Δυστύχημα Τεμπών: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη για τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού
Τέμπη: Στις 24 Φεβρουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο.
Τέμπη: Στις 24 Φεβρουαρίου συνεχίζεται η δίκη για τα βίντεο.
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και συναθροίσεις των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής στον Άγιο Νικόλαο Μύτικα Αιτ/νίας.
Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας και συναθροίσεις των Κύκλων Μελέτης Αγίας Γραφής στον Άγιο Νικόλαο Μύτικα Αιτ/νίας.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Ιρλανδία: 3.000 κοινοτικοί φαρμακοποιοί σε νέο εθνικό πρόγραμμα – το φαρμακείο της γειτονιάς αποκτά ακόμη πιο ισχυρό κλινικό ρόλο
Ιρλανδία: 3.000 κοινοτικοί φαρμακοποιοί σε νέο εθνικό πρόγραμμα – το φαρμακείο της γειτονιάς αποκτά ακόμη πιο ισχυρό κλινικό ρόλο
Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στους σιδηροδρόμους της Ουκρανίας
Η Ρωσία εντείνει τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στους σιδηροδρόμους της Ουκρανίας
Τζιτζικώστας: «Απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη
Τζιτζικώστας: «Απόλυτη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα» η ασφάλεια των σιδηροδρόμων στην Ευρώπη
Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα Σχολή Θετικών Επιστημών
Βραβείο Αριστείας στην Έρευνα Σχολή Θετικών Επιστημών
Σήμα κινδύνου από τους αρτοποιούς – Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης
Σήμα κινδύνου από τους αρτοποιούς – Ζητούν άμεσα μέτρα στήριξης