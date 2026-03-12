2026-03-12 19:48:58
Φωτογραφία για ΟΣΕ: Αναστολή λειτουργίας του Οδοντωτού Καλαβρύτων - Διακοπτού.
Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, σε τμήματα της τουριστικής διαδρομής στον Οδοντωτό Καλαβρύτων, έχουν παρατηρηθεί έντονα φυσικά φαινόμενα που οδηγούν σε κατολισθήσεις μεγάλων και επικίνδυνων βράχων προς τις σιδηροτροχιές από τη γύρω δασική έκταση του όρους Χελμού.Ταυτόχρονα, ήδη από το προηγούμενο έτος, κατόπιν ενεργειών και αναφορών τοπικών φορέων της περιοχής, έχει κινηθεί προανακριτική sidirodromikanea
