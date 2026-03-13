2026-03-13 10:21:35
Οι φαρμακοποιοί έχουν κάνει και θα κάνουν ό,τι μπορούν από την πλευρά τους, ως επαγγελματίες υγείας που πάντα βρίσκονταν, βρίσκονται και θα βρίσκονται δίπλα στον ασθενή, και σε θεσμικό και ατομικά ο καθένας πίσω από τον πάγκο του φαρμακείου τους για την καλύτερη ενημέρωση των ασθενών σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής των Φαρμάκων Υψηλού Κόστους ώστε η εξυπηρέτησή τους να είναι γρήγορη και εύκολη. Αυτό ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου κ. Μανόλης Κατσαράκης μιλώντας στο DailyPharmaNews το οποίο την Τετάρτη 11 Μαρτίου είχε ζητήσει από την Α’ Αντιπρόεδρο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας (ΕΝΑΣΕΛ) κ. Κατερίνα Κουτσογιάννη -Τσιγκουνάκη να τοποθετηθεί σχετικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κάποιοι ασθενείς στη διαδικασία να λάβουν τα φάρμακά τους από τα φαρμακεία.

  

