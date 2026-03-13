Αυλαία ρίχνει σύντομα το «Flat Hunters» στον ANT1, μόλις έναν μήνα μετά την πρεμιέρα του. Το ριάλιτι με τους μεσίτες θα ολοκληρώσει την προβολή του την Παρασκευή 20 Μαρτίου, κλείνοντας τον πρώτο του κύκλο.

Η απόφαση για το τέλος του project δεν σχετίζεται με την πορεία στους πίνακες τηλεθέασης, καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μια μικρή ανοδική τάση στα ποσοστά. Ο βασικός λόγος είναι ότι η αρχική έγκριση του σταθμού αφορούσε έναν περιορισμένο κύκλο περίπου 20 επεισοδίων, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο υλικό να εξαντληθεί γρήγορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το feedback που έχει λάβει ο σταθμός για το concept είναι θετικό. Ωστόσο, η επιλογή να τοποθετηθεί το «Flat Hunters» στο καθημερινό πρόγραμμα αντί για το Σαββατοκύριακο οδήγησε στην ταχύτερη κατανάλωση των επεισοδίων.

Τη σκυτάλη στη ζώνη θα πάρει το γνώριμο μαγειρικό ριάλιτι «Κάτι Ψήνεται», το οποίο επιστρέφει στο πρόγραμμα του ANT1. Η πρεμιέρα του αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ενισχύοντας την απογευματινή ζώνη του σταθμού.

