2026-03-13 11:19:09
Φωτογραφία για Αλλαγή στο πρόγραμμα του ANT1: Τέλος το «Flat Hunters», επιστρέφει το «Κάτι Ψήνεται»

 



Αυλαία ρίχνει σύντομα το «Flat Hunters» στον ANT1, μόλις έναν μήνα μετά την πρεμιέρα του. Το ριάλιτι με τους μεσίτες θα ολοκληρώσει την προβολή του την Παρασκευή 20 Μαρτίου, κλείνοντας τον πρώτο του κύκλο.

Η απόφαση για το τέλος του project δεν σχετίζεται με την πορεία στους πίνακες τηλεθέασης, καθώς τις τελευταίες ημέρες καταγράφεται μια μικρή ανοδική τάση στα ποσοστά. Ο βασικός λόγος είναι ότι η αρχική έγκριση του σταθμού αφορούσε έναν περιορισμένο κύκλο περίπου 20 επεισοδίων, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο υλικό να εξαντληθεί γρήγορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το feedback που έχει λάβει ο σταθμός για το concept είναι θετικό. Ωστόσο, η επιλογή να τοποθετηθεί το «Flat Hunters» στο καθημερινό πρόγραμμα αντί για το Σαββατοκύριακο οδήγησε στην ταχύτερη κατανάλωση των επεισοδίων.

Τη σκυτάλη στη ζώνη θα πάρει το γνώριμο μαγειρικό ριάλιτι «Κάτι Ψήνεται», το οποίο επιστρέφει στο πρόγραμμα του ANT1. Η πρεμιέρα του αναμένεται να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 Μαρτίου, ενισχύοντας την απογευματινή ζώνη του σταθμού.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Παρασκευή, 13/3/2026: Εργασίες ημέρας
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Παρασκευή, 13/3/2026: Εργασίες ημέρας
Τρένο από τη Βόρεια Κορέα προς την Κίνα έφτασε στο Πεκίνο μετά από εξαετή διακοπή.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τρένο από τη Βόρεια Κορέα προς την Κίνα έφτασε στο Πεκίνο μετά από εξαετή διακοπή.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Επιστρέφει το νυχτερινό τρένο Παρίσι-Βερολίνο, μεταμορφώνοντας τα σιδηροδρομικά ταξίδια στην ΕΕ
Επιστρέφει το νυχτερινό τρένο Παρίσι-Βερολίνο, μεταμορφώνοντας τα σιδηροδρομικά ταξίδια στην ΕΕ
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «The Chase» -Ανεβάζει στροφές το «Flat Hunters»
Απογευματινή ζώνη: Πρώτο το «The Chase» -Ανεβάζει στροφές το «Flat Hunters»
FLAT HUNTERS: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα;
FLAT HUNTERS: Τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα;
Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
Το «Τρένο της Άνοιξης» της Τσονγκκίνγκ επιστρέφει καθώς το τρένο γλιστράει μέσα από το ανθισμένο τοπίο.
Τέλος εποχής για ελληνική σειρά – Οριστικό τέλος...
Τέλος εποχής για ελληνική σειρά – Οριστικό τέλος...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μ. Κατσαράκης για ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία: Οι ασθενείς δεν έχουν κατανοήσει ακόμη τι ακριβώς τους προσφέρεται
Μ. Κατσαράκης για ΦΥΚ στα ιδιωτικά φαρμακεία: Οι ασθενείς δεν έχουν κατανοήσει ακόμη τι ακριβώς τους προσφέρεται
ΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ : ΝΤΡΟΠΗ – ΔΡΟΜΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
ΠΑΝΟΣ ΠΕΤΡΟΝΙΚΟΛΟΣ : ΝΤΡΟΠΗ – ΔΡΟΜΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για το «Happy Day»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Ανάσα πίσω το «Πρωινό»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Οριακή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Ανάσα πίσω το «Πρωινό»
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό
Μεσημεριανή ζώνη: Σαρωτικές οι «Αποκαλύψεις» – Μεγάλη απόσταση από τον ανταγωνισμό