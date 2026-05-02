Το πιο κεφάτο και λαμπερό show της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει αυτό το Σάββατο 20:50 στο OPEN με ένα μοναδικό θέαμα γεμάτο μουσική, ανατροπές και θετικά vibes και θα μας κάνει ξανά όλους μια παρέα!Το J2US αλλάζει για μία ακόμη φορά τα δεδομένα και μετατρέπει τη σκηνή σε ένα απρόβλεπτο μουσικό παιχνίδι, όπου όλα μπορούν να συμβούν!Μετά την ανακοίνωση που αιφνιδίασε στο προηγούμενο live, τα ζευγάρια καλούνται να αντιμετωπίσουν μία νέα πρόκληση. Για το ένα από τα δύο τραγούδια της βραδιάς, θα εμφανιστούν με άλλον coach, που προέκυψε μετά από κλήρωση!Η νέα αυτή δοκιμασία αλλάζει ισορροπίες, δημιουργεί αναπάντεχους συνδυασμούς και φέρνει φρέσκο αέρα, ανεβάζοντας την αγωνία στα ύψη.Στη σκηνή του J2US ο αγαπημένος Νίκος Μακρόπουλος έρχεται για να ξεσηκώσει το κοινό με τις μεγάλες λαϊκές επιτυχίες του και τη μοναδική του ενέργεια που θα μας παρασύρει σε ένα αυθεντικό μουσικό γλέντι.Στην κριτική επιτροπή, δύο guest judges - έκπληξη δίπλα στον Σταμάτη Φασουλή και την Καίτη Γαρμπή.ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΒΡΑΔΙΑΣΔημήτρης Σκουλός - Δανιέλα Χατζή «Δεν είχα δύναμη» – Αντώνης Βαρδής Μουσική: Αντώνης Βαρδής Στίχοι: Πάνος ΦαλάραςΜαίρη Αργυριάδου - Stan «Μέτρα» – Άννα Βίσση & Νίκος ΚαρβέλαςΜουσική: Νίκος Καρβέλας Στίχοι: Νίκος ΚαρβέλαςDJ Deleasis - Έφη Θώδη «Το κάτι» – Καίτη Γαρμπή Μουσική: Φοίβος Στίχοι: ΦοίβοςΗλίας Γκότσης - Θωμαή Απέργη «Λυπήσου με» – Δημήτρης Κοντολάζος Μουσική: Νίκος Καρβέλας Στίχοι: Νίκος ΚαρβέλαςΧάρης Λεμπιδάκης - Φαίη Θεοχάρη «Τελειώσαμε εδώ» – Γιώργος Μαζωνάκης Μουσική: Νίκος Τερζής Στίχοι: Πάνος ΦαλάραςΜιχάλης Ιατρόπουλος - Αγγελική Ηλιάδη «Δώδεκα παρά» – Βασίλης Καρράς Μουσική: Γιώργος Θεοφάνους Στίχοι: Πάνος ΦαλάραςΖευγάρια μετά την ανταλλαγή coachΔημήτρης Σκουλός - Stan «Όλα σ’ αγαπάνε» – Σταμάτης Γονίδης Μουσική: Αλέκος Χρυσοβέργης – Ειρήνη Χρυσοβέργη Στίχοι: Σπύρος ΓιατράςΜαίρη Αργυριάδου - Φαίη Θεοχάρη «Καλύτερα οι δυο μας» – Καίτη Γαρμπή & Άννα Βίσση Μουσική: Νίκος Καρβέλας Στίχοι: Νίκος Καρβέλας, Ναταλία ΓερμανούΧάρης Λεμπιδάκης - Έφη Θώδη «Αν είσαι ένα αστέρι» – Νίκος Βέρτης Μουσική: Κυριάκος Παπαδόπουλος Στίχοι: Γιώργος ΤσοπάνηςΗλίας Γκότσης - Αγγελική Ηλιάδη «Το ωραιότερο πλάσμα» – Λευτέρης Πανταζής Μουσική: Νίκος Καρβέλας Στίχοι: Νίκος ΚαρβέλαςΔανιέλα Χατζη - DJ Deleasis «Καλημέρα, τι κάνεις» – Γιάννης ΠάριοςΜουσική: Σταμάτης Σπανουδάκης Στίχοι: Σταμάτης ΣπανουδάκηςΜιχάλης Ιατρόπουλος - Θωμαή Απέργη «Άσε με να σ’ αγαπάω» – Λίτσα Διαμάντη Μουσική: Σπύρος Παπαβασιλείου Στίχοι: Μάρω ΜπιζάνηΚαι όπως πάντα, «τρυπώνουμε» στα παρασκήνια του show και μαθαίνουμε τι γίνεται μετά τις εμφανίσεις με τη βοήθεια του Τρύφωνα Σαμαρά και της Cinderella που δίνουν το δικό τους show με αυθόρμητες στιγμές, χιούμορ και backstage αποκαλύψεις.Ρυθμός, λάμψη, θέαμα και τραγούδια που ξεσηκώνουν!Το J2US υπόσχεται ένα ακόμη Σαββατόβραδο που θα σε κρατήσει μέχρι το τελευταίο λεπτό!J2US! Το τηλεοπτικό πάρτυ που περιμένουμε όλη την εβδομάδα!Πηγή: tvnea.com