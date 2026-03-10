2026-03-10 14:59:40
Φωτογραφία για «Η εθνική ανθεκτικότητα ως ασπίδα απέναντι στους κινδύνους του πολέμου στη Μέση Ανατολή» – Ανάλυση του Κωνσταντίνου Μπαλωμένου

 



Άνθρωποι καταγράφουν καπνό να ανεβαίνει μετά από μια αναφερόμενη επίθεση στις δεξαμενές καυσίμων Shahran, εν μέσω της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, στην Τεχεράνη, Ιράν, 8 Μαρτίου 2026. Majid Asgaripour/WANA (Πρακτορείο Ειδήσεων Δυτικής Ασίας) μέσω REUTERS



Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος

Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος







Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ κρατών και μη κρατικών δρώντων έχουν προκαλέσει αυξημένη ανησυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας. 

Γράφει ο Δρ. Κωνσταντίνος Π. Μπαλωμένος, Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος....

