Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης βρέθηκε η «Super Κατερίνα», η οποία σημείωσε 15.2% στο δυναμικό κοινό 18-54 και άφησε πίσω τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Buongiorno» με 13.2%, ενώ οι «Αταίριαστοι» κινήθηκαν στο 9.6%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Το Πρωινό» με 6.9%, το «10 Παντού» με 6.8% και το «Breakfast@Star» με 6.4%, ενώ το «Πρωίαν σε Είδον» σημείωσε 5.3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

