2026-04-27 09:42:27
Φωτογραφία για Ετεοκλής Παύλου: Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ είναι σεβαστό και δε με ενοχλεί, δεν έχουμε κάνει συζητήσεις με το κανάλι



Για τα νούμερα τηλεθέασης, το δικό του τηλεοπτικό μέλλον με την Ελένη Χατζίδου αλλά και την κόντρα Αρναούτογλου – Ουγγαρέζου μίλησε ο Ετεοκλής Παύλου στο Χαμόγελα και Πάλι.

Απαντώντας στο αν το κοινό έχει απομακρυνθεί από την τηλεόραση, σημείωσε: «Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθεί την τηλεόραση πλέον. Δηλαδή υπάρχουν πλατφόρμες, υπάρχουν άλλα πράγματα πλέον που ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει το περιεχόμενο της τηλεόρασης ή μία εκπομπή, κάποια άλλη στιγμή. Όχι live εκείνη τη στιγμή. Το οποίο δεν αποτυπώνεται βέβαια και δεν προσμετράται, οπότε υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα.

Μπορώ να σου πω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, γενικότερος προβληματισμός για το τι αποτυπώνεται τελικά στα νούμερα τηλεθέασης ή όχι, όμως καλώς ή κακώς αυτός είναι ο μπούσουλας και με αυτόν πορευόμαστε».

Τέλος, αναφορικά με την ραδιοφωνική κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Γρηγόρη Αρναούτογλου και Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε, «Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ένας από τους καλύτερους παρουσιαστές και αναμφισβήτητα ο πιο πετυχημένος μέσα στα χρόνια. Είδα όμως, ότι ραδιοφωνικά έκανε αυτό που δε θέλει να βλέπει τηλεοπτικά. Πολλές φορές έχει πει ότι αυτό που τον ενοχλεί είναι η αυτοαναφορικότητα και ο διάλογος και η ίντριγκα μεταξύ παρουσιαστών τηλεοπτικά, το έκανε στο ραδιόφωνο… Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά σε μια μάχη, είτε κερδίσεις είτε χάσεις, τελικά χαμένος είσαι».



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
EMA: Θετική γνωμοδότηση για το Itvisma,τη πρώτη γονιδιακή τη θεραπεία της Νωτιαίας Μυϊκής Ατροφίας (SMA)
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Your Face Sounds Familiar: Σάρωσε σε τηλεθέαση το δεύτερο επεισόδιο
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Φωκάς Ευαγγελινός για Eurovision: «Ο Ακύλας θα έχει χειλόφωνο –«Έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ όμορφο – ο Ακύλας είναι πανέτοιμος»
Σε προχωρημένες συζητήσεις με το ΟΡΕΝ η Άννα Δρούζα...
Μουσείο Ευρημάτων Μετρό Θεσσαλονίκης: Από τα έγκατα της γης στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά – Πότε ανοίγει τις πύλες του
Αυτή είναι η νέα μουσική εκπομπή που θα κάνει πρεμιέρα στον ΑΝΤ1
Φήμες, «αποκλειστικά» χωρίς ρεπορτάζ και παρουσιαστές που τώρα αλληλοκατηγορούνται
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Η ΕΕ ΝΟΜΟΘΕΤΕΙ ΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ smartphones ΚΑΙ tablets ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 32027
...και τώρα ήρθε η ΑΝΟΙΞΗ...
300 ΧΡΟΝΙΑ ΜΝΗΜΗΣ Άγιος Γεώργιος Μπαμπίνης (Πόρτας) 1726-2026- Γράφει ο Γεώργιος Σπ.Γρίνος
Σειρά προληπτικών εξετάσεων στη Μπαμπίνη Ξηρομέρου, στη Κοινοτική Βιβλιοθήκη, τη Τετάρτη 29/4, από 09:30 έως 14:00.
Μνήμες Τσερνομπίλ μέσα από τη μαρτυρία της Ουκρανής γιατρού Βαλεντίνας Ροσόλοβα