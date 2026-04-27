





Για τα νούμερα τηλεθέασης, το δικό του τηλεοπτικό μέλλον με την Ελένη Χατζίδου αλλά και την κόντρα Αρναούτογλου – Ουγγαρέζου μίλησε ο Ετεοκλής Παύλου στο Χαμόγελα και Πάλι.

Απαντώντας στο αν το κοινό έχει απομακρυνθεί από την τηλεόραση, σημείωσε: «Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθεί την τηλεόραση πλέον. Δηλαδή υπάρχουν πλατφόρμες, υπάρχουν άλλα πράγματα πλέον που ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει το περιεχόμενο της τηλεόρασης ή μία εκπομπή, κάποια άλλη στιγμή. Όχι live εκείνη τη στιγμή. Το οποίο δεν αποτυπώνεται βέβαια και δεν προσμετράται, οπότε υπάρχουν και πάρα πολλά θέματα.

Μπορώ να σου πω ότι υπάρχει ένας προβληματισμός, γενικότερος προβληματισμός για το τι αποτυπώνεται τελικά στα νούμερα τηλεθέασης ή όχι, όμως καλώς ή κακώς αυτός είναι ο μπούσουλας και με αυτόν πορευόμαστε».

Τέλος, αναφορικά με την ραδιοφωνική κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Γρηγόρη Αρναούτογλου και Δημήτρη Ουγγαρέζο, ο Ετεοκλής Παύλου σχολίασε, «Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είναι ένας από τους καλύτερους παρουσιαστές και αναμφισβήτητα ο πιο πετυχημένος μέσα στα χρόνια. Είδα όμως, ότι ραδιοφωνικά έκανε αυτό που δε θέλει να βλέπει τηλεοπτικά. Πολλές φορές έχει πει ότι αυτό που τον ενοχλεί είναι η αυτοαναφορικότητα και ο διάλογος και η ίντριγκα μεταξύ παρουσιαστών τηλεοπτικά, το έκανε στο ραδιόφωνο… Θεωρώ ότι από ένα σημείο και μετά σε μια μάχη, είτε κερδίσεις είτε χάσεις, τελικά χαμένος είσαι».

