





Απόλυτος κυρίαρχος της prime time ζώνης ήταν το «Το Σόι Σου», με τα δύο επεισόδια να σημειώνουν εντυπωσιακά 23.8% και 19.8%, κυριαρχώντας ξεκάθαρα στη βραδιά.

Στη δεύτερη γραμμή της τηλεθέασης βρέθηκε το «Μπαμπάς Σ’ Αγαπώ (E)» με 13.5%, ενώ η «Καφετζού» σημείωσε 11.8%. Πολύ κοντά κινήθηκαν και οι «Αθώοι» με 11.4%, καθώς και ο «Γιατρός II» με 11.2%.

Ο «Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό (E)» κατέγραψε 10.2%, ενώ το «The Floor» σημείωσε 7.3% και το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος» 7.0%.

Πιο πίσω βρέθηκαν ο «Σούπερ Ήρωες (E)» στη late night ζώνη με 6.2% και ο «Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης» (ANT1) με 5.5%.

Στα χαμηλά της κατάταξης κινήθηκαν το «Μάμα σε Κρίση» (Open) με 2.3%, το «Εκτός Σχεδίου» με 1.7%, το «Cinderela Nights» με 1.6% και το «Στην Πίεση» με μόλις 1.1%.

Στη late night ζώνη, το «Φως στο Τούνελ» κατέγραψε εντυπωσιακό 17.8%, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό.

