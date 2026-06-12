2026-06-12 18:57:30
Φωτογραφία για Hellenic Train : Προσωρινά ακινητοποιήθηκε αμαξοστοιχία κοντά στο σταθμό Αθηνων λόγω εμποδίου στη γραμμή.
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1323 (Κιάτο – Πειραιάς) ακινητοποιήθηκε προσωρινά στις 18:20 πλησίον του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών, λόγω εμποδίου που εντοπίστηκε στη σιδηροδρομική γραμμή. Για τη διαχείριση του συμβάντος ενημερώθηκε άμεσα ο Διαχειριστής Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.Η αμαξοστοιχία συνέχισε το δρομολόγιό της με sidirodromikanea
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