2026-06-02 21:59:49
Φωτογραφία για Σία Κοσιώνη: Κοντά σε συμφωνία με τον ΑΝΤ1 για διπλό ρόλο στην ενημέρωση



Στην τελική ευθεία φαίνεται πως βρίσκονται οι συζητήσεις της Σίας Κοσιώνη με τον ΑΝΤ1, περίπου έναν μήνα μετά την αποχώρησή της από τον ΣΚΑΪ, όπου εργάστηκε για δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ναταλίας Ανδρικοπούλου στο tvinsider, η γνωστή δημοσιογράφος εξετάζει σοβαρά την πρόταση του τηλεοπτικού σταθμού του Αμαρουσίου και αναμένεται να δώσει την οριστική της απάντηση μέσα στις επόμενες ημέρες. Όλα δείχνουν ότι η συνεργασία των δύο πλευρών βρίσκεται πολύ κοντά στην ολοκλήρωσή της.

Το σχέδιο που έχει καταρτιστεί για τη Σία Κοσιώνη περιλαμβάνει διπλή παρουσία στο ενημερωτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1. Αφενός θα συμμετέχει ως σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, στο πλευρό του Νίκου Χατζηνικολάου, και αφετέρου θα αναλάβει την παρουσίαση ενός νέου κύκλου συνεντεύξεων με προσωπικότητες από την πολιτική, την κοινωνία και τη δημόσια ζωή.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το τηλεοπτικό πρότζεκτ που είχε σχεδιαστεί αρχικά για τον Γιώργο Παπαδάκη μετά την ολοκλήρωση της πορείας του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα». Μάλιστα, είχε ήδη οργανωθεί ομάδα παραγωγής και προγραμματισμός γυρισμάτων, οι οποίοι δεν υλοποιήθηκαν μετά τον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου τον περασμένο Ιανουάριο.

Εφόσον ολοκληρωθεί η συμφωνία, η Σία Κοσιώνη αναμένεται να αναλάβει το συγκεκριμένο εγχείρημα, συνεχίζοντας το πλάνο που είχε σχεδιαστεί για τις συνεντεύξεις σημαντικών προσώπων της επικαιρότητας.





Πηγή: tvnea.com
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