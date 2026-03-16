2026-03-16 10:24:41
Φωτογραφία για Μεσημεριανή – Απογευματινή ζώνη: Πρώτος ο «Τροχός της Τύχης» – Δυνατά το«Καλύτερα δε γίνεται»

 



Στην κορυφή της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 17.3%, αφήνοντας πίσω ακόμα και τα δυνατά ονόματα της ημέρας. Πολύ κοντά, στην δεύτερη θέση, κινήθηκε το «Καλύτερα δε γίνεται!» (VIII) με 15.3%, ενώ τρίτο βρέθηκε το «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι» (Star) με 15.2%, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη των επαναλήψεων και των ταινιών στη ζώνη.

Ικανοποιητική παρουσία σημείωσαν επίσης οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 16.6%, το «Deal. IX» με 13.6%, το «Kitchen Lab (VIII)» με 12.5% και το «The Chase (E)» με 11.7%, ενώ δυναμικό ήταν το πέρασμα της Formula 1 – Κίνα με 7.9%.

Στον αντίποδα, αρκετές εκπομπές βρέθηκαν σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, προκαλώντας σοκ: «Υγεία Πάνω απ’ Όλα» 4.1%, «Η Επιχείρησή σου Μπορεί» 4.2%, «Limit Up» 3.8%, «Weekend Live» 3.5%, «Chef στην Κουζίνα σας» 2.2%, «Εδώ TV!» 2.3% και «EurovisionGR» 2.6%.



Πηγή: tvnea.com
Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τον νέο κύκλο του Κάτι Ψήνεται
Prime time: Πρώτο το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Με μονοψήφια οι εκπομπές...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία Μάνεση – Δεύτερο το «Χαμογέλα και Πάλι!»
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Καθαρή πρωτιά για «Super Κατερίνα» – Μεγάλη πτώση για «Το Πρωινό»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Πρώτο το «Happy Day» – Δεύτερο το «Σήμερα»
Μεσημεριανή ζώνη: Πρώτες οι «Αποκαλύψεις» – Πιο πίσω ο ανταγωνισμός
Ισοπέδωση ποιοτικών και μη ιατροτεχνολογικών προϊόντων
Το κλείσιμο του Οδοντωτού θέτει σε κίνδυνο την τουριστική οικονομία των Καλαβρύτων
ΠΩΩΣ ΘΑ ΚΑΝΕΤΕ HACKING ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΑΥΣΤΙΚΟ ΥΠΝΟ ΤΟ ΒΡΑΔΥ
Συντάξεις: Έξτρα αυξήσεις για αυτές τις 7 κατηγορίες συνταξιούχων [πίνακες]
Χιονοπτώσεις προκάλεσαν προβλήματα στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες στην Ολλανδία