Στην κορυφή της μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης βρέθηκε ο «Τροχός της Τύχης» με 17.3%, αφήνοντας πίσω ακόμα και τα δυνατά ονόματα της ημέρας. Πολύ κοντά, στην δεύτερη θέση, κινήθηκε το «Καλύτερα δε γίνεται!» (VIII) με 15.3%, ενώ τρίτο βρέθηκε το «Ο Στρίγγλος που έγινε αρνάκι» (Star) με 15.2%, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη των επαναλήψεων και των ταινιών στη ζώνη.

Ικανοποιητική παρουσία σημείωσαν επίσης οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 16.6%, το «Deal. IX» με 13.6%, το «Kitchen Lab (VIII)» με 12.5% και το «The Chase (E)» με 11.7%, ενώ δυναμικό ήταν το πέρασμα της Formula 1 – Κίνα με 7.9%.

Στον αντίποδα, αρκετές εκπομπές βρέθηκαν σε χαμηλά μονοψήφια ποσοστά, προκαλώντας σοκ: «Υγεία Πάνω απ’ Όλα» 4.1%, «Η Επιχείρησή σου Μπορεί» 4.2%, «Limit Up» 3.8%, «Weekend Live» 3.5%, «Chef στην Κουζίνα σας» 2.2%, «Εδώ TV!» 2.3% και «EurovisionGR» 2.6%.

