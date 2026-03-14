Την πρωτιά στη μεσημεριανή ζώνη κατέκτησαν οι «Αποκαλύψεις», οι οποίες σημείωσαν 10.8% στο δυναμικό κοινό 18-54 και βρέθηκαν μπροστά από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6.5%, ενώ πολύ κοντά κινήθηκε και το «Live You» με 6.4%.

Πιο χαμηλά βρέθηκε το «Ώρα για Ψυχαγωγία» με 5.2%, ενώ το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σημείωσε 3.9%. Την τελευταία θέση της ζώνης κατέγραψε το «Pop Μαγειρική – 8ος κύκλος» με 3.7%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της μεσημεριανής τηλεθέασης.

