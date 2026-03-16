Καθαρή πρωτιά στην πρωινή ψυχαγωγική ζώνη κατέκτησε το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» , το οποίο σημείωσε 17.5% στο δυναμικό κοινό 18-54 και βρέθηκε μακριά από τον ανταγωνισμό. Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Χαμογέλα και Πάλι!» με 12.6%, ενώ οι «Δεκατιανοί» κατέγραψαν 9.6%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Σαββατοκύριακο Παρέα» με 5.6%, ενώ χαμηλότερα κινήθηκαν το «Ραντεβού το ΣΚ» με 3.3% και το «Καλημέρα Είπαμε;» με 2.9%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

