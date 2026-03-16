Η ελληνική τηλεόραση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ακόμη μια δραματική σειρά αφιερωμένη στη ζωή ενός Αγίου.

Μετά την επιτυχία που σημείωσε το «Άγιος Παΐσιος» στο Mega και την επικείμενη σειρά για τον «Άγιο Ιωσήφ» με τον Άρη Σερβετάλη στο τιμόνι του ρόλου, τώρα σειρά παίρνει συμμφωνα με την Reallife ο Alpha να παρουσιάσει το δικό του βιογραφικό έργο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο τηλεοπτικός σταθμός σε συνεργασία με την UG έχει ήδη συμφωνήσει για τη δημιουργία νέας σειράς που θα αφηγείται τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Στον ρόλο του γνωστού για την προσφορά του στους φτωχούς και τους αδύναμους Αγίου θα δούμε τον Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη.

Ο ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις επιτυχημένες σειρές «Μάγισσα» και «Διάφανη Αγάπη», επιστρέφει στον Alpha με έναν απαιτητικό και συγκινητικό ρόλο. Η πρεμιέρα της σειράς είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο του 2026.

