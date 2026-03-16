2026-03-16 13:38:42
Η ελληνική τηλεόραση ετοιμάζεται να υποδεχθεί ακόμη μια δραματική σειρά αφιερωμένη στη ζωή ενός Αγίου.

Μετά την επιτυχία που σημείωσε το «Άγιος Παΐσιος» στο Mega και την επικείμενη σειρά για τον «Άγιο Ιωσήφ» με τον Άρη Σερβετάλη στο τιμόνι του ρόλου, τώρα σειρά παίρνει  συμμφωνα με την Reallife ο Alpha να παρουσιάσει το δικό του βιογραφικό έργο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, ο τηλεοπτικός σταθμός σε συνεργασία με την UG έχει ήδη συμφωνήσει για τη δημιουργία νέας σειράς που θα αφηγείται τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου. Στον ρόλο του γνωστού για την προσφορά του στους φτωχούς και τους αδύναμους Αγίου θα δούμε τον Μάρκο Παπαδοκωνσταντάκη.

Ο ηθοποιός, που έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τις επιτυχημένες σειρές «Μάγισσα» και «Διάφανη Αγάπη», επιστρέφει στον Alpha με έναν απαιτητικό και συγκινητικό ρόλο. Η πρεμιέρα της σειράς είναι προγραμματισμένη για τον Οκτώβριο του 2026.



Κατερίνα Γκαγκάκη: Οι αλλαγές στην τηλεόραση δεν γίνονται για κακό...
Έντονος προβληματισμός και ενιαία θέση όλων, να παρθεί πίσω η απόφαση του ΟΣΕ για κλείσιμο του Οδοντωτού
Politico: Δεν είναι μόνο το πετρέλαιο. Έρχεται ο «πληθωρισμός του Ορμούζ»
Πώς το φυσικό φως επηρεάζει την αίσθηση ενός χώρου
H θρυλική σειρά «ΣTH ΛΕΩΦΟΡΟ ΤΟΥ ΜΕΛΡΟΟΥΖ» έρχεται στο MAK tv
H σειρά «ΜΟΝΚ» πότε κάνει πρεμιέρα στο MAK tv;
Προγραμματισμός έκπληξη για την σειρά Super Ήρωες του ΑΝΤ1
Αναρτήθηκαν τα δικαιώματα Φεβρουαρίου για τη Δράση κατά της Παχυσαρκίας – Έκδοση τιμολογίων έως 26/3
Ελλάδα: Το πρώτο μετρό της Θεσσαλονίκης συνδυάζει τρένα χωρίς οδηγό και αρχαιολογική κληρονομιά
Your Face Sounds Familiar: Κοντά στην παρουσίαση ο Σάκης Ρουβάς – Ποιοι κλείνουν για κριτές και παίκτες
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Με μονοψήφια οι εκπομπές...
Πρωινή ψυχαγωγική ζώνη: Κυριαρχία Μάνεση – Δεύτερο το «Χαμογέλα και Πάλι!»