2026-03-16 13:38:42
Φωτογραφία για Κατερίνα Γκαγκάκη: Οι αλλαγές στην τηλεόραση δεν γίνονται για κακό...
Για τις τελευταίες αλλαγές στο Open, με την εκπομπή του Θανάση Πάτρα και το Real View, απάντησε η Κατερίνα Γκαγκάκη, σε δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους.

«Οι αλλαγές στην τηλεόραση δεν γίνονται για κακό, αλλά με σκοπό τα πράγματα να πάνε καλύτερα και να δοθεί χρόνος και χώρος στις εκπομπές για να αναπτυχθούν διαφορετικά», είπε αρχικά η Κατερίνα Γκαγκάκη.

Η Κατερίνα Γκαγκάκη είπε στη συνέχεια: «Είδα όλα όσα γράφτηκαν και ειπώθηκαν για τον Θανάση Πάτρα… Αυτό που κατάφεραν αυτά τα παιδιά είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, διότι ήταν στις δυσμενέστερες συνθήκες.

Αν μία ομάδα μπορεί να το παλέψει κι έχει την ευελιξία να κάνει τη διαφορά, είναι η εκπομπή του Θανάση Πάτρα».

Πηγή: tvnea.com
