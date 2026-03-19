2026-03-19 10:08:43
Φωτογραφία για Φαρμακοποιός στη Θεσσαλονίκη εισέπραξε παράνομα 2.537 ευρώ από ανύπαρκτες εκτελέσεις συνταγών
Σοβαρές παρατυπίες εντοπίστηκαν σε ιδιωτικό φαρμακείο της Θεσσαλονίκης. Ο έλεγχος αποκάλυψε συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας, τόσο στη διακίνηση φαρμάκων όσο και στην εκτέλεση ηλεκτρονικών συνταγών.

Φάρμακα χωρίς ταινίες γνησιότητας και αλλοιωμένα στοιχεία βρήκαν μετά από ανώνυμη καταγγελία που οδήγησε σε κοινό έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο βρέθηκαν εκατοντάδες συσκευασίες φαρμάκων χωρίς ταινίες γνησιότητας ή με απενεργοποιημένους κωδικούς QR, μεταξύ των οποίων και ναρκωτικά σκευάσματα όπως XANAX, LEXOTANIL και TRAMAL. Η απουσία των ταινιών καθιστά αδύνατη την ιχνηλάτηση της πορείας των φαρμάκων και δημιουργεί σοβαρό κίνδυνο παράνομης διάθεσης σε άγνωστους αποδέκτες, χωρίς φορολογικά παραστατικά.

  

Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
