2026-03-19 09:52:22
Φωτογραφία για Απογευματινή ζώνη: Πρωτιά για «The Chase»



Στην κορυφή της απογευματινής ζώνης βρέθηκε το «The Chase» με 16.4%, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία των τηλεπαιχνιδιών στη συγκεκριμένη ώρα. Ακολούθησε το «Live News» με 14.1%, ενώ υψηλά κινήθηκε και το «Deal. IX» με 12.5%.

Στη συνέχεια της κατάταξης βρέθηκαν το «Rouk Zouk» και το «Flat Hunters» με 10.9%, ενώ κοντά κινήθηκαν οι «Οικογενειακές Ιστορίες» με 9.9% και ο «Τροχός της Τύχης» με 9.8%. Το «Διαχωρίζω τη Θέση Μου» σημείωσε 9.1%, ενώ το «Στούντιο 4» κατέγραψε 8.0%.

Πιο χαμηλά βρέθηκαν το «Cash or Trash» με 7.2% και η ελληνική ταινία «Η Αμαρτία της Ομορφιάς» (ΣΚΑΪ) με 6.8%, ενώ οι «Καθαρές Κουβέντες» περιορίστηκαν στο 3.9%.

Στο τέλος της λίστας βρέθηκε το «Το Χούμε!» με μόλις 1.3%, επιβεβαιώνοντας τις πολύ χαμηλές επιδόσεις του στη ζώνη.



Πηγή: tvnea.com
