2026-03-19 09:52:22
Φωτογραφία για Prime time ζώνη: Στην κορυφή το «Μπαμπάς Σ’ αγαπώ»

Με έντονο ανταγωνισμό εξελίχθηκε η prime time ζώνη, με το «Μπαμπάς Σ’ αγαπώ» να κατακτά την πρώτη θέση με 19.7%, αφήνοντας οριακά πίσω το «Να Μ’ Αγαπάς» που σημείωσε 19.1%. Πολύ κοντά ακολούθησε και ο «Άγιος Έρωτας II» με 17.0%, διαμορφώνοντας μια δυνατή τριάδα στην κορυφή.

Ισχυρή παρουσία κατέγραψε και το UEFA Champions League: Λίβερπουλ – Γαλατασαράι με 13.0%, ενώ το «Radio Arvyla» σημείωσε 11.6%. Πιο πίσω βρέθηκαν το «Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι» με 9.2% και το «Grand Hotel» με 8.8%, ενώ το «Τότε και Τώρα» κινήθηκε στο 7.9%.

Σε χαμηλότερα επίπεδα βρέθηκαν το «The Wall» με 6.1% και τα «Παιχνίδια Εκδίκησης» με 5.6%, ενώ στο τέλος της κατάταξης κινήθηκαν το «Το Μυστικό της Ανταλάιν» (Open) με 3.1%, το «Το Παιδί» με 3.1% και το «Από Ήλιο σε Ήλιο» με 3.0%.

Στη late night ζώνη, πρώτο βρέθηκε το «Νύχτα Αποκαλύψεων» με 10.3%, ενώ ακολούθησε το «Post Game» με 5.5% και η «Κοινωνία Άνω Κάτω» με 3.5%.



Πηγή: tvnea.com
