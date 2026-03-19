





H Καίτη Γαρμπή απογείωσε την πρώτη «Νύχτα εκτός ρυθμού» του ΡΥΘΜΟΥ 94.9 με παρουσιαστή τον Θοδωρή Μαραντίνη, και το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 23:45 στον ΑΝΤ1 θα απολαύσουμε ένα εκρηκτικό live με όλες τις μεγάλες επιτυχίες της αγαπημένης τραγουδίστριας.

Το 1ο Exclusive Live Event «Νύχτα εκτός ρυθμού» πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με την Καίτη Γαρμπή, να κάνει το καλύτερο ποδαρικό στον νέο μουσικό κύκλο του ΡΥΘΜΟΥ 94.9. Ο αγαπημένος performer και ραδιοφωνικός παραγωγός του ΡΥΘΜΟΥ 94.9, Θοδωρής Μαραντίνης, μπήκε σε ρόλο οικοδεσπότη καλωσορίζοντας τους ακροατές του σταθμού και η αίθουσα γέμισε με χειροκρότημα όταν στη σκηνή εμφανίστηκε η Καίτη Γαρμπή.

Η διαχρονική τραγουδίστρια ξεσήκωσε το κοινό με τις μεγάλες της επιτυχίες, όπως τα «Θα Μελαγχολήσω», «Ιεροσυλία», «Χαμένα» κορυφώνοντας τη βραδιά με μία διαφορετική εκδοχή του αγαπημένου τραγουδιού «Εσένα Μόνο». Κατά τη διάρκεια της ξεχωριστής αυτής νύχτας, ο stand up comedian με το ανατρεπτικό χιούμορ, Θωμάς Ζάμπρας βρέθηκε με τον Θοδωρή Μαραντίνη σε ένα απολαυστικό παιχνίδι παντομίμας. Σημείο που ξεχώρισε ήταν η συνάντηση των δυο με την Καίτη Γαρμπή χαρίζοντας στιγμές γέλιου με ένα ξεχωριστό challenge ιστοριών.

Η «Νύχτα εκτός ρυθμού» θα μας χαρίσει αξέχαστες βραδιές με μοναδικές στιγμές γεμάτες μουσική και ΡΥΘΜΟ, φέρνοντας στη σκηνή αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής μουσικής σκηνής.

«ΝΥΧΤΑ ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΟΥ» - Σάββατο 21 Μαρτίου στις 23:45 στον ΑΝΤ1.







Πηγή: tvnea.com