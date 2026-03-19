2026-03-19 19:14:47
Φωτογραφία για Eλεύθερη πτώση καταγράφουν οι τιμές σε χρυσό και ασήμι - Γιατί ο πόλεμος «χτυπά» τα πολύτιμα μέταλλα
 Μαζικές ρευστοποιήσεις στις αγορές μετάλλων, καθώς η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό αλλάζουν το κλίμα

Σε έντονη πίεση βρέθηκαν ο χρυσός και το ασήμi σήμερα Πέμπτη, ακολουθώντας το ευρύτερο κύμα πωλήσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν και οι φόβοι για επίμονο πληθωρισμό ανατρέπουν τις ισορροπίες.

Πρόκειται για ένα παράδοξο, αν αναλογιστεί κανείς τον παραδοσιακό ρόλο των πολύτιμων μετάλλων – και ειδικά του χρυσού – ως καταφυγίων. Ωστόσο η ραγδαία ανατίμηση του δολαρίου και η ανατροπή των προσδοκιών για πληθωρισμό και επιτόκια αλλάζουν τα δεδομένα.

Η τιμή spot του χρυσού στο Λονδίνο υποχωρεί περίπου 2,5% στα 4.707,20 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καταγράφουν ακόμη μεγαλύτερη πτώση, της τάξης του 4%, στα 4.702,40 δολάρια.

Ακόμη εντονότερο το sell off στο ασήμι: η spot τιμή σημειώνει πτώση 5,4% στα 71,27 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures υποχωρούν κατά 8,7% στα 70,86 δολάρια.


Η πτώση δεν περιορίζεται στα ίδια τα μέταλλα. Σημαντικές απώλειες καταγράφουν και τα ETFs που συνδέονται με τον κλάδο, με ορισμένα προϊόντα να υποχωρούν έως και 10%-12% στις προσυνεδριακές συναλλαγές.

Αντίστοιχα, ισχυρές πιέσεις δέχονται και οι μεταλλευτικές εταιρείες. Μετοχές μεγάλων ομίλων υποχωρούν κατά 6%-7% και ο κλάδος των πρώτων υλών στον πανευρωπαϊκό δείκτη Stoxx 600 καταγράφει πτώση άνω του 4%.

Αλλάζει το «καταφύγιο»

Η διπλή πίεση από τη γεωπολιτική ένταση και τις πληθωριστικές ανησυχίες φαίνεται να αλλάζει τη συμπεριφορά των επενδυτών ακόμη και απέναντι στα παραδοσιακά «ασφαλή καταφύγια».

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις προσδοκίες για υψηλότερες τιμές ενέργειας, άρα και για πιο επίμονο πληθωρισμό, οδηγώντας σε αναπροσαρμογή θέσεων σε όλο το φάσμα των αγορών.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα πολύτιμα μέταλλα δεν λειτουργούν –τουλάχιστον προς το παρόν– ως «ασπίδα», αλλά παρασύρονται από το ευρύτερο κύμα αποστροφής ρίσκου και την ανάγκη για ρευστότητα. Ακόμη και πρακτικά ζητήματα, όπως το αυξημένο κόστος μεταφοράς ή ακόμη και η αδυναμία φυσικής παράδοσης λόγω κλειστών εναέριων και θαλάσσιων οδών, εντείνουν την πίεση.

Το sell-off έρχεται μετά από ένα εντυπωσιακό 2025, κατά το οποίο ο χρυσός είχε ενισχυθεί κατά 66% και το ασήμι κατά 135%.

Πηγή Ναυτεμπορική
greece-salonikia
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Τραπεζικές αργίες Καθολικού Πάσχα: Τι πρέπει να γνωρίζουν τα φαρμακεία για τις διατραπεζικές συναλλαγές
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Λουλούδια της Μεγάλης Εβδομάδας: ανοιξιάτικα λουλούδια και πασχαλινές παραδόσεις
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
