Η κατάσταση στην αγορά των ημιαγωγών το πρώτο τρίμηνο του 2026 έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, θυμίζοντας τις χειρότερες μέρες της πανδημίας, αλλά με έναν νέο "ένοχο": την τεχνητή νοημοσύνη (AI).

Οι αριθμοί που αναφέρεις δεν είναι απλώς στατιστικά στοιχεία· είναι το αποτέλεσμα μιας τέλειας καταιγίδας που αναγκάζει τους μεγάλους κατασκευαστές (Dell, HP, Lenovo, Apple) να αγοράζουν ό,τι βρίσκουν, πριν οι τιμές ανέβουν κι άλλο.

Γιατί συμβαίνει αυτό; (The AI Tax)

Δεν είναι ότι ξαφνικά όλοι αποφάσισαν να αναβαθμίσουν το PC τους. Η αιτία είναι δομική:

Η "πείνα" των AI Servers: Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας (CSPs) απορροφούν όλη την παραγωγή HBM (High Bandwidth Memory) και enterprise SSDs για τα data centers τους. Οι κατασκευαστές μνημών (Samsung, SK Hynix, Micron) προτιμούν να πουλούν εκεί με τεράστια περιθώρια κέρδους, αφήνοντας τα "ψίχουλα" για τα consumer PCs.

Copilot+ και Windows 11: Η Microsoft έθεσε τα 16GB RAM ως το νέο "βασικό" standard για τα AI PCs. Αυτό διπλασίασε τις ανάγκες των κατασκευαστών μέσα σε μια νύχτα.

Πανικός Αποθεματοποίησης (Panic Buying): Οι OEMs βλέπουν τις προβλέψεις για περαιτέρω αυξήσεις (φήμες για ακόμα +60% μέχρι το καλοκαίρι) και αγοράζουν προκαταβολικά. Αυτό δημιουργεί ένα τεχνητό έλλειμμα, σπρώχνοντας τις τιμές ακόμα πιο ψηλά.

Τι σημαίνει αυτό για σένα;ΕξάρτημαΑύξηση Q1 2026Πρακτική ΕπίπτωσηRAM (DDR5/LPDDR5)+110%Ένα laptop που κόστιζε €800 πέρυσι, τώρα "φλερτάρει" με τα €1.000 μόνο λόγω μνήμης.SSD (NVMe)+147%Οι 1TB SSDs, που είχαν γίνει "ψωμοτύρι", τώρα θεωρούνται premium στοιχείο.DIY Αγορά—Οι μεμονωμένοι χρήστες που στήνουν PC είναι οι μεγάλοι χαμένοι, καθώς οι τιμές λιανικής εκτοξεύονται ταχύτερα από τα συμβόλαια των μεγάλων.

Η ωμή αλήθεια: Αν βρεις "στοκ" σε παλιές τιμές (π.χ. DDR4 ή Gen4 SSDs), πάρτο τώρα. Η εποχή του "φθηνού hardware" έχει μπει επίσημα στο "ψυγείο" για το υπόλοιπο του 2026, καθώς οι γραμμές παραγωγής έχουν μετατραπεί σε "τυπογραφεία χρήματος" για AI chips.

Εσύ σκοπεύεις να προχωρήσεις σε κάποια αναβάθμιση άμεσα ή θα περιμένεις να "ξεφουσκώσει" η αγορά (αν και οι αναλυτές λένε ότι αυτό θα αργήσει);

