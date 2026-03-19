Στη δίνη του πολέμου που μαίνεται στη Μέση Ανατολή βρίσκονται οι αερομεταφορείς παγκοσμίως, οι οποίοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων, ως απότοκο του ράλι που καταγράφει η τιμή του αεροπορικού καυσίμου.Αν και οι αεροπορικές εταιρείες έχουν συνάψει συμβόλαια αντιστάθμισης κινδύνου (hedging) σε προϊόντα πετρελαίου που καλύπτουν μέρος των εκτιμώμενων επιχειρησιακών αναγκών τους, οποιοδήποτε επιπλέον κόστος θα οδηγήσει σε αυξήσεις των ναύλων, όπως μεταδίδει το Bloomberg.Ενδεικτικές είναι οι δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της Ryanair, Michael O’Leary, και του διευθύνοντος συμβούλου της Deutsche Lufthansa, Carsten Spohr, οι οποίοι επί της ουσίας χαρακτηρίζουν μονόδρομο τις αυξήσεις των εισιτηρίων στο προσεχές μέλλον. Μάλιστα, η απότομη άνοδος της τιμής του πετρελαίου έχει αναγκάσει ορισμένες αεροπορικές εταιρείες να επιβάλουν επιπλέον χρεώσεις καυσίμων, ακόμη και να ακυρώσουν κάποια από τα δρομολόγιά τους.Μεταξύ των εταιρειών που αναμένεται να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή των αεροπορικών ναύλων συγκαταλέγεται και η AegeanΑΡΑΙΓ -2,62%, ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας, με τις επερχόμενες αυξήσεις να κινούνται στο 7%-8%.Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνου που ακολουθεί, έχει καλύψει το 60% των μηνιαίων αναγκών της μέσω προαγοράς καυσίμου (hedging), με την έκθεσή της να περιορίζεται στο 40%.Σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση Αεροπορικών Εταιρειών (IATA), τα καύσιμα αντιπροσωπεύουν κατά μέσο όρο περίπου το 26% των λειτουργικών εξόδων μιας αεροπορικής. Για την Αegean, υπό κανονικές συνθήκες, το κόστος των καυσίμων αντιπροσωπεύει περίπου το 22% του συνολικού κόστους της εταιρείας και συνιστά το μεγαλύτερο λειτουργικό έξοδό της.Ποιοι δεν επηρεάζονταιΣημειώνεται ότι, όπως είναι φυσικό δεν επηρεάζονται τα 3,6 εκατ. επιβάτες της Αegean, που έχουν ήδη αγοράσει τα εισιτήριά τους για τους επόμενους μήνες. Επιπλέον, δεν επηρεάζονται και οι δεκάδες χιλιάδες επιβάτες, κάτοχοι Αegean Pass, οι οποίοι έχουν προαγοράσει τα πακέτα τους.Μάλιστα, για τις επόμενες δύο εβδομάδες η αεροπορική θα προσφέρει τη δυνατότητα, σε όσους το επιθυμούν, να αγοράσουν το Αegean Pass για τον προορισμό της επιλογής τους σε τιμές προ κρίσης.Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η τιμή του αργού πετρελαίου έχει αυξηθεί σημαντικά, από τα 70 περίπου δολάρια ανά βαρέλι στα 110 δολάρια σήμερα, ποσά που παραπέμπουν σε αύξηση άνω του 50%. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η αύξηση στο αεροπορικό καύσιμο (jet fuel), το οποίο έχει υπερδιπλασιαστεί, από περίπου τα 800 δολάρια στα 1.700 δολάρια ανά τόνο, συνιστώντας μια αύξηση της τάξης του 110%.Η υπερδιπλάσια αύξηση του αεροπορικού καυσίμου σε σχέση με την πρώτη ύλη, το αργό πετρέλαιο, οφείλεται στο γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος της διύλισης σε jet fuel πραγματοποιείται στα μεγάλα διυλιστήρια του Κόλπου από τα οποία επί του παρόντος πρακτικά η πρόσβαση και η διανομή έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο.Πηγή Euro2day