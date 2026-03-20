2026-03-20 10:40:36
Νέα στοιχεία για τα δημοφιλή σκευάσματα Ozempic και Wegovy δείχνουν σημαντική υποχώρηση του άγχους και των εξαρτήσεων. Η μελέτη δείχνει τον δρόμο για νέες μεθόδους ενίσχυσης της ψυχικής ευρωστίας.

Οι Σουηδοί που πάσχουν από κατάθλιψη και άγχος και έλαβαν τα δημοφιλή ενέσιμα φάρμακα Ozempic και Wegovy της Novo Nordisk παρουσίασαν μικρότερη πιθανότητα επιδείνωσης της ψυχικής τους υγείας. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία που υποδηλώνουν ότι τα δημοφιλή φάρμακα για τον διαβήτη και την παχυσαρκία ενδέχεται να έχουν ευρύτερο αντίκτυπο στην ευρωστία.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η σεμαγλουτίδη, το κύριο συστατικό και των δύο φαρμάκων, συνδέθηκε με 44% χαμηλότερο κίνδυνο επιδείνωσης της κατάθλιψης, 38% χαμηλότερο κίνδυνο επιδείνωσης του άγχους και 47% χαμηλότερο κίνδυνο επιδείνωσης της εξάρτησης, σύμφωνα με αποτελέσματα που δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό The Lancet Psychiatry.

