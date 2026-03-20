Ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό ΣύλλογοΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΝΠΔΔΑθήνα, 17 Μαρτίου 2026Αριθμ. Πρωτ. 1220Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της ΧώραςΘέμα: «Παρεμβάσεις Π.Φ.Σ. σε ζητήματα λειτουργίας και ανάπτυξης της πλατφόρμας ΦΥΚ»Αγαπητοί Συνάδελφοι,Σας ενημερώνουμε ότι το εκπαιδευτικό βίντεο για τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους με τίτλο: «Διάθεση ΦΥΚ μέσω ιδιωτικών φαρμακείων – Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην ασφαλή και οργανωμένη πρόσβαση των ασθενών» έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του ΙΔΕΕΑΦ και είναι διαθέσιμο για παρακολούθηση.Στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της διαδικασίας διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους από τα ιδιωτικά φαρμακεία, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος έχει καταγράψει και θέσει εγγράφως και στις σχετικές συναντήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ συγκεκριμένα σημεία που χρήζουν άμεσης βελτίωσης, έχοντας λάβει διαβεβαίωση ότι έχει δρομολογηθεί η υλοποίησή τους.Τα κύρια ζητήματα που έχουν επισημανθεί:Διορθώσεις στην εκτύπωση των στοιχείων προελέγχου συνταγής από τον ΕΟΠΥΥ στο κάτω μέρος, στο σημείο το οποίο σφραγίζει και υπογραφεί ο εκτελών τη συνταγή φαρμακοποιός του ιδιωτικού φαρμακείου.Ενημέρωση του ασφαλισμένου με sms για το συγκεκριμένο φαρμακείο το οποίο εκτέλεσε τη συνταγή ΦΥΚ.Επικαιροποίηση και αποσαφήνιση της λίστας των ΦΥΚ τα οποία χορηγούνται από τα ιδιωτικά φαρμακεία πάνω στην πλατφόρμα των ΦΥΚ, ώστε να είναι διαθέσιμα και ορατά για ασφαλισμένους και φαρμακοποιούς.Ανάγκη για αυτοματοποιημένη ειδοποίηση προς τον φαρμακοποιό για την έγκριση του αιτήματος του ασφαλισμένου με email και με δημιουργία αντίστοιχου πεδίου ενημέρωσης του φαρμακοποιού στην οθόνη της πλατφόρμας.Προσθήκη στοιχείων επικοινωνίας και συγκεκριμένα του κινητού τηλεφώνου για άμεση ενημέρωση του φαρμακοποιού και με sms.Οριστική επίλυση της λανθασμένης σήμανσης συνταγών (1 & 5) επί των συνταγών οι οποίες εκτελούνται μέσω της πλατφόρμας των ΦΥΚ ώστε να έχουν ενιαία σήμανση.Έγκαιρη έκδοση της ΚΥΑ εκκαθάρισης ώστε να υλοποιηθεί η προσαρμογή μηχανογραφικών συστημάτων και προγραμμάτων φαρμακείου για την έκδοση των παραστατικών.Σαφής και αυτοματοποιημένη διαδικασία για την άμεση ενημέρωση της πλατφόρμας των ΦΥΚ για τις μεταβολές των συμβάσεων φαρμακείων, μέσω διαλειτουργικότητας.Διορθώσεις στην εκτύπωση στα σακουλάκια παράδοσης του ΕΟΠΥΥ , όπου εμφανίζεται ακόμη η σήμανση «κατ’ οίκον». Ήδη έγινε παραγγελία νέων χωρίς τη σήμανση «κατ’ οίκον».Δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου σκευάσματος μεταξύ των βιοϊσοδυνάμων από τον ασφαλισμένο ώστε να υπάρχει συνέχεια στην προμήθεια του εμπορικού σκεύασματος το οποίο λαμβάνει σταθερά.Διερεύνηση της δυνατότητας υποβολής αιτήματος από τον φαρμακοποιό μετά από ταυτοποίηση του ασφαλισμένου μέσα από την πλατφόρμα των ΦΥΚ , εκτός της διαδικασίας δημιουργίας αιτήματος από τον ίδιο τον ασφαλισμένο μέσω της εφαρμογής.Ενημέρωση ιατρού μέσω ΣΗΣ για τη δυνατότητα διάθεσης του φαρμάκου ΦΥΚ το οποίο συνταγογραφεί και από το ιδιωτικό φαρμακείο ώστε να ενημερώνει με τη σειρά του τον ασφαλισμένο.Παρά τα προβλήματα που έχουν ήδη εμφανιστεί και τα οποία είναι αναμενόμενα σε κάθε νέα εφαρμογή, ο Π.Φ.Σ. εργάζεται συστηματικά για την άμεση αντιμετώπισή τους, μέσα από συνεχή διαπραγμάτευση και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΙΛΥΔΑ, ΗΔΥΚΑ, Intrasoft, Unilog και τις υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ).Παράλληλα, αναμένουμε την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ για την ένταξη νέας θεραπευτικής κατηγορίας ΦΥΚ των βιολογικών παραγόντων anti-TNF, για τη διάθεσή τους μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων. Για το ζήτημα αυτό υπάρχει ήδη αυξημένο ενδιαφέρον από ασθενείς και έχει ζητηθεί από τον Π.Φ.Σ. η επιτάχυνση των τεχνικών όρων υλοποίησης της ένταξής τους.Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος παρεμβαίνει συστηματικά προς τον ΕΟΠΥΥ για την επίλυση τεχνικών και λειτουργικών προβλημάτων, παρακολουθεί στενά την εφαρμογή της διαδικασίας σε όλα τα στάδια ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργικότητα του συστήματος για την εύρυθμη εξυπηρέτηση των ασθενών, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη νέων λειτουργιών και δυνατότητων της πλατφόρμας και απλοποίησή της.Τα ίδια βιώσαμε και με την πλατφόρμα των ιατροτεχνολογικών στο eΔΑΠΥ Παροχών και με τον Τακτικό έλεγχο συνταγών φαρμάκων όπου με συνεργασία, επιμονή, πίεση και διεκδικήσεις επιλύσαμε και επιλύουμε προβλήματα προκειμένου να καταστήσουμε λειτουργικές τις διαδικασίες για τα φαρμακεία.Συνάδελφοι,Η διάθεση των ΦΥΚ αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια διότι ακόμα και σήμερα κάποιοι δεν θέλουν να διακινούνται από τα φαρμακεία μας, εμείς όμως θα αποδείξουμε τώρα που η διαδικασία ξεκίνησε, ότι είναι ο μοναδικός, ασφαλής, αξιόπιστος και επιστημονικά τεκμηριωμένος τρόπος πρόσβασης του ασθενούς σε αυτές τις καινοτόμες θεραπείες.Με Εκτίμηση ,Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ