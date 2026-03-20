2026-03-20 08:52:28
Φωτογραφία για «20 Χρόνια Δελφινάριο» του Μάρκου Σεφερλή αυτό το Σάββατο στο MEGA

 



Το απόλυτο Best-of μιας σπουδαίας θεατρικής διαδρομής!

Το Σάββατο 21 Μαρτίου στις 22:00 το «Markos by Night» επιστρέφει στο MEGA με την επετειακή παράσταση «20 Χρόνια Δελφινάριο» του Μάρκου Σεφερλή, μια μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που παρουσιάζει με χιούμορ και σαρκασμό σημαντικές στιγμές από τη μακρά πορεία του στην ιστορική σκηνή του Πειραιά.

Το Δελφινάριο, διαχρονικό σημείο αναφοράς για την ελληνική επιθεώρηση, αποτέλεσε εδώ και 20 χρόνια τον χώρο όπου ο Μάρκος Σεφερλής παρουσίασε τις πιο επιτυχημένες παραστάσεις του. Στο έργο «20 Χρόνια Δελφινάριο» γίνεται μια απολαυστική αναδρομή στη μακρά θεατρική πορεία του στην ιστορική σκηνή και παρουσιάζονται τα καλύτερα νούμερα, σκετς και μεταμφιέσεις του.

Με βασικά συστατικά τη διακωμώδηση προσώπων της επικαιρότητας και την επιστροφή δημοφιλών χαρακτήρων που έχει υποδυθεί ο Μάρκος Σεφερλής και έχει ξεχωρίσει το κοινό - όπως ο αστυνόμος Τέντζερης που ξεχνά ονόματα, η Τίσσα Μπουντούνα κ.ά. - το «20 Χρόνια Δελφινάριο» αποτελεί ένα ψυχαγωγικό θέαμα πλημμυρισμένο από το ξεχωριστό ύφος του δημιουργού και κωμικού ηθοποιού.

«Markos by Night», μια ακόμη τηλεοπτική εμπειρία με θεατρικό παλμό που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Πρωταγωνιστούν: Μάρκος Σεφερλής, Έλενα Τσαβαλιά, Γιώργος Λαμπάτος, Ζώζα Μεταξά, Γρηγόρης Ποιμενίδης, Λεωνίδας Ιορδάνου, Γιώργος Κοντογιάννης, Μαίρη Τσαβαλιά

Σκηνοθεσία: Μάρκος Σεφερλής

Κείμενα – στίχοι τραγουδιών: Μάρκος Σεφερλής - Στέλιος Παπαδόπουλος

MARKOS BY NIGHT

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 22:00 ΣΤΟ MEGA





Πηγή: tvnea.com
