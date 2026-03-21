





Απόλυτη κυριαρχία στη μεσημεριανή ζώνη για τις «Αποκαλύψεις», που σημείωσαν 15.9% και άφησαν σε μεγάλη απόσταση τον ανταγωνισμό.

Πιο πίσω βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με 6.0%, ενώ το «Live You» κινήθηκε στο 4.3%. Σε χαμηλά επίπεδα παρέμεινε το «Real View» με 3.6%, ενώ η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» σημείωσε 2.1%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Το Χούμε!» με μόλις 1.4%, συνεχίζοντας τις πολύ αδύναμες επιδόσεις και επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ψαλίδα της ζώνης.

