Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης επέστρεψε η «Super Κατερίνα» με 17.5%, αφήνοντας πίσω το «Buongiorno» που ακολούθησε με 15.1%.

Πιο πίσω βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 9.3%, ενώ το «Breakfast@Star» σημείωσε 8.2%. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 6.0% και το «10 Παντού» με 4.6%.

Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης, όπου η κορυφή είχε ξεκάθαρο δίδυμο και μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους.

