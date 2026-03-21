2026-03-21 10:27:28
Στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης επέστρεψε η «Super Κατερίνα» με 17.5%, αφήνοντας πίσω το «Buongiorno» που ακολούθησε με 15.1%.
Πιο πίσω βρέθηκε το «Το Πρωινό» με 9.3%, ενώ το «Breakfast@Star» σημείωσε 8.2%. Σε χαμηλότερα επίπεδα κινήθηκαν οι «Αταίριαστοι» με 6.0% και το «10 Παντού» με 4.6%.
Στο τέλος της κατάταξης βρέθηκε το «Πρωίαν σε είδον» με 3.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης, όπου η κορυφή είχε ξεκάθαρο δίδυμο και μεγάλη απόσταση από τους υπόλοιπους.
Πηγή: tvnea.com
