2026-05-09 11:11:02
Σαφές προβάδισμα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη για την «Κοινωνία Ώρα Mega», που σημείωσε εντυπωσιακό 20.5%.
Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 15.4%, διατηρώντας υψηλή δυναμική.
Πιο πίσω κινήθηκε το «Σήμερα» με 9.0%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 8.6%.
Το «Νωρίς - Νωρίς» σημείωσε 6.9%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 5.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.
Πηγή: tvnea.com
