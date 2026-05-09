Σαφές προβάδισμα στην πρωινή ενημερωτική ζώνη για την «Κοινωνία Ώρα Mega», που σημείωσε εντυπωσιακό 20.5%.

Στη δεύτερη θέση ακολούθησε το «Happy Day στον Alpha XIII» με 15.4%, διατηρώντας υψηλή δυναμική.

Πιο πίσω κινήθηκε το «Σήμερα» με 9.0%, ενώ η «Ώρα Ελλάδος» κατέγραψε 8.6%.

Το «Νωρίς - Νωρίς» σημείωσε 6.9%, ενώ χαμηλότερα βρέθηκε το «Καλημέρα Ελλάδα» με 5.5%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

