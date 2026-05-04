





Τίτλοι τέλους φαίνεται πως πέφτουν στη μακρόχρονη συνεργασία της Σίας Κοσιώνη με τον ΣΚΑΪ, με τον σταθμό να έχει ήδη στρέψει το βλέμμα του στην επόμενη ημέρα του ενημερωτικού του τομέα.

Όπως προκύπτει από πληροφορίες του Γρηγόρη Μελά στο newsit, η πλευρά του καναλιού έχει καταστήσει σαφές πως δεν σκοπεύει να συνεχίσει τη συνεργασία μετά τη λήξη του συμβολαίου της δημοσιογράφου στο τέλος Ιουνίου. Η απόφαση αποδίδεται σε κεντρικό επίπεδο διοίκησης και, σύμφωνα με τα ίδια δεδομένα, θεωρείται ειλημμένη.

Παράλληλα, δεν φαίνεται να προχώρησε κάποια πρωτοβουλία για απευθείας συνάντηση με την ιδιοκτησία, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δύσκολα θα αλλάξει. Σε τυπικό επίπεδο, η διαδικασία προβλέπει και γραπτή ενημέρωση έως τα τέλη Μαΐου, με τη συνεργασία να συνεχίζεται κανονικά μέχρι τότε.

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό του σταθμού έχουν ήδη ξεκινήσει οι διεργασίες για την επόμενη φάση, με στόχο την αναδιάταξη του ενημερωτικού τομέα ενόψει μιας απαιτητικής τηλεοπτικής σεζόν. Στο πλαίσιο αυτό, το όνομα της Λένας Φλυτζάνη βρίσκεται στο προσκήνιο για τη θέση της παρουσιάστριας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, έχοντας ήδη θετική παρουσία στο μεσημεριανό δελτίο.

Εφόσον δεν υπάρξει κάποια απρόβλεπτη ανατροπή, όλα δείχνουν πως η ίδια θα είναι το πρόσωπο στο οποίο θα επενδύσει ο ΣΚΑΪ για την επόμενη ημέρα της ενημέρωσης.

