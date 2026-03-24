





Η επικείμενη επέκταση του πλαισίου επιδότησης στην ελληνική τηλεόραση φαίνεται να αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα, στρέφοντας το ενδιαφέρον των καναλιών πιο έντονα προς την ψυχαγωγία. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Reallife, η συζήτηση για ένταξη ψυχαγωγικών σόου και ριάλιτι στο καθεστώς ενίσχυσης έχει ήδη ανοίξει, δημιουργώντας νέο πεδίο σχεδιασμού για την επόμενη σεζόν.

Οι τηλεοπτικοί σταθμοί πιέζουν για διεύρυνση της επιδότησης σε περισσότερα formats και το ΕΚΚΟΜΕΔ εμφανίζεται θετικό σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα κανάλια να αναζητούν ήδη νέα projects με μεγαλύτερη δυναμική και εμπορικότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΚΑΪ κινείται προς την αναζήτηση ενός νέου μεγάλου ψυχαγωγικού πρότζεκτ με μουσικό χαρακτήρα, που θα πλαισιώσει το «The Voice». Από την άλλη, ο ΑΝΤ1, πέρα από το «Your Face Sounds Familiar», εξετάζει επιπλέον σενάρια για ενίσχυση της ψυχαγωγίας, ακόμα και με πιθανή επιστροφή του «Dancing with the Stars».

Την ίδια στιγμή, το Star κρατά στάση αναμονής, χωρίς να έχει καταλήξει οριστικά για το μέλλον της «Φάρμας» και του «GNTM». Οι τελικές αποφάσεις του καναλιού θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το αν και με ποιους όρους τα συγκεκριμένα projects θα μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς επιδότησης, με την prime time να αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα λόγω κόστους.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι αλλαγές που έρχονται στα τηλεπαιχνίδια. Όπως αναφέρει η Reallife, το νέο πλαίσιο φαίνεται να ευνοεί τα παιχνίδια γνώσεων, δίνοντάς τους πρόσβαση σε οικονομική ενίσχυση, σε αντίθεση με τα παιχνίδια τύχης που μένουν εκτός.

Έτσι, τηλεπαιχνίδια όπως το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στον ΑΝΤ1, το «The Chase» στο Mega και ο «Αδύναμος Κρίκος» στο Open αναμένεται να ενταχθούν στην επιδότηση, καθώς προάγουν τη γνώση και τη γλώσσα. Αντίθετα, formats όπως το «Deal», που βασίζονται αποκλειστικά στην τύχη, φαίνεται πως δεν θα πληρούν τα κριτήρια για χρηματοδότηση.

Συνολικά, η αναμόρφωση του πλαισίου επιδότησης δημιουργεί μια νέα τηλεοπτική πραγματικότητα, όπου η ποιότητα περιεχομένου και το είδος του προγράμματος θα καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις επενδύσεις των καναλιών — μια εξέλιξη που, όπως επισημαίνει η Reallife, ήδη επηρεάζει τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν.

Πηγή: tvnea.com