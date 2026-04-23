2026-04-23 10:39:47
Φωτογραφία για Happy Day: Αιχμές Παπανώτα για Αρναούτογλου – Ουγγαρέζο και το «κόστος» του ραδιοφωνικού ανταγωνισμού
 Τη συζήτηση που προέκυψε μετά την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο σχολίασε το πάνελ της εκπομπής Happy Day το πρωί της Πέμπτης (23/4), με τον Δημήτρη Παπανώτα να δίνει μια πιο αιχμηρή οπτική στο ζήτημα.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή δεν έκρυψε την έκπληξή της, επισημαίνοντας πως τέτοιου είδους ανταγωνισμοί κάνουν πλέον έντονη την παρουσία τους ακόμη και στον χώρο του ραδιοφώνου.

«Ήξερα για τις κόντρες τις τηλεοπτικές… Πολλές, λέει, ότι συμβαίνουν και στα ραδιόφωνα! […] Μέσα μου όμως θεωρούσα ότι εκεί δεν υπάρχει τόσο έντονο το αίσθημα του ανταγωνισμού. Δηλαδή τι σημαίνει; Ότι αν τα νούμερα του ενός είναι τόσο καλύτερα έναντι του άλλου θα σε κόψουν ή πρέπει να είμαστε τόσο στα μαχαίρια;».

Ο Δημήτρης Παπανώτας, παίρνοντας τον λόγο, έδωσε έμφαση στο οικονομικό σκέλος της υπόθεσης: «Να βάλω ένα λιθαράκι να σκοτωθούν ακόμη περισσότερο; Λοιπόν, ακούστε παιδιά. Ο Γρηγόρης έχει μαζί του δύο. Ο Ουγγαρέζος έχει μαζί του πέντε. Και σκοτώνονται ποιος θα είναι πρώτος. Δηλαδή καταλαβαίνετε τι έξοδα είναι αυτά για έναν σταθμό; Πρέπει να πληρώνεις τρεις… και έξι ο άλλος. Εγώ ήμουν πρώτος επί σειρά ετών μόνος μου. Εντελώς».


Η συζήτηση πήρε πιο προσωπικό τόνο, με τον ίδιο να επιμένει: «Καθόλου δεν εξελίσσεται. Αυτό που έκανα εγώ, το κάνουν τώρα όλοι οι υπόλοιποι», για να λάβει την απάντηση της Σταματίνας Τσιμτσιλή:

«Δημήτρη μου, όλοι πάτησαν στα πόδια σου και στην καριέρα σου! Τι να κάνουμε; Ήσουν πρωτοπόρος».

«Αγάπη μου, έτσι είναι. Χωρίς να ενοχλείσθε, αλλά έτσι είναι», απάντησε ο Δημήτρης Παπανώτας ενώ επανήλθε αργότερα τονίζοντας ότι «εγώ είμαι βέβαιος ότι αν βάλουν 50 άτομα το πρωί σε ένα στούντιο, θα πάνε πολύ καλύτερα! Ας το δοκιμάσουν…».

Πηγή: tvnea.com
ΣΚΑΪ: «Καραμπόλες» στο πρόγραμμα του...
Παναγιώτης Στάθης: Δεν ακολούθησα τη συμβουλή του Παπαδάκη και έκανα λάθος
Αιχμηρή απάντηση Γρηγόρης Αρναούτογλου σε Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Κοίταξε τα δικά σου και άσε τους άλλους»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Εκτοξεύεται το «Happy Day»
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Άνετη πρωτιά για το «Happy Day»
Το «Moments» υποδέχεται σήμερα τον Γρηγόρη Αρναούτογλου
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: Σαρωτικό το «Happy Day» –Δεύτερο το «Καλημέρα Ελλάδα»
Άδωνις Γεωργιάδης στο 2ο ΣΦΕΕ Patient Think Tank Summit: Ειδικοί όροι και κίνητρα για την αποζημίωση νέων θεραπειών
Κλασική αρχιτεκτονική και Σκανδιναβικό στυλ σε εξαιρετικούς συνδυασμούς
Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη αγορά ψηφιακού ελέγχου και σηματοδότησης τρένων.
Τραπεζάκια στην ...αυλή. 25 όμορφες διαμορφώσεις
Το νέο ιαπωνικό πολυτελές τρένο Gran Tenku ξεκινάει δρομολόγια.
