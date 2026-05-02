2026-05-02 11:22:38
Φωτογραφία για Φωκάς Ευαγγελινός για Eurovision: «Η φορά που ζήτησα έντονα αλλαγές ήταν με την...»
Ο Φωκάς Ευαγγελινός παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Παναγιώτης Βαζαίος. Ανάμεσα στα όσα είπε, στάθηκε ιδιαίτερα στη διαχρονική του σχέση με τη Eurovision Song Contest, ενώ δεν δίστασε να αναφερθεί και σε μια ελληνική συμμετοχή όπου, όπως παραδέχθηκε, έγιναν αρκετές αστοχίες.

Τι σημαίνει για εσάς η Eurovision και πως ξεκίνησε αυτή η σχέση;

Η Eurovision είναι ένας θεσμός που πήγα πρώτη φορά το 2004 με τον Σάκη Ρουβά και μετά με την Έλενα Παπαρίζου και είναι κάτι που έχω αγαπήσει. Έβλεπα Eurovision, αλλά μέσα από τη διαδικασία και την τριβή αγάπησα πραγματικά τον διαγωνισμό. Έχω έρθει σε επαφή με άτομα του εξωτερικού που σέβονται τη δουλειά μου και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμένα.

Η Eurovision μου άνοιξε πόρτες στο εξωτερικό και μου έδωσε την ευκαιρία να εξελιχθώ και να συνεργαστώ με ανθρώπους εκτός συνόρων.

Υπήρξε κάποια φορά που πήγα στη Eurovision και δεν έγιναν τα πράγματα όπως τα είχατε υπολογίσει;

Η φορά που ζήτησα έντονα αλλαγές ήταν με την Demy, αλλά δεν έφταιγαν οι διοργανωτές γιατί η δική μας ομάδα, όταν ρώτησα αν επιτρέπεται να κατέβει με κούνια, μου είπαν ότι το έχουν κανονίσει και όταν πήγαμε εκεί δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση. Τότε είχαν πάει πολλά πράγματα λάθος, δυστυχώς.

Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Eurovision: Η ώρα της πρώτης πρόβας για τον Ακύλα – Στην πρώτη θέση η Ελλάδα σε ψηφοφορίες...
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Eurovision: Η ώρα της πρώτης πρόβας για τον Ακύλα – Στην πρώτη θέση η Ελλάδα σε ψηφοφορίες...
Οι ελλείψεις φαρμάκων δεν είναι πλέον έκτακτο πρόβλημα — έγιναν καθημερινή, απλήρωτη εργασία του φαρμακοποιού
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Οι ελλείψεις φαρμάκων δεν είναι πλέον έκτακτο πρόβλημα — έγιναν καθημερινή, απλήρωτη εργασία του φαρμακοποιού
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Eurovision: Η ώρα της πρώτης πρόβας για τον Ακύλα – Στην πρώτη θέση η Ελλάδα σε ψηφοφορίες...
Eurovision: Η ώρα της πρώτης πρόβας για τον Ακύλα – Στην πρώτη θέση η Ελλάδα σε ψηφοφορίες...
Eurovision 2026: Η ελληνική αποστολή αναχώρησε για την Αυστρία
Eurovision 2026: Η ελληνική αποστολή αναχώρησε για την Αυστρία
Eurovision 2026: Το πρόγραμμα των προβών της Ελλάδας στη Βιέννη - Ανέβηκε στην 2η θέση η Ελλάδα
Eurovision 2026: Το πρόγραμμα των προβών της Ελλάδας στη Βιέννη - Ανέβηκε στην 2η θέση η Ελλάδα
Eurovision 2026: Στην 3η θέση των στοιχημάτων η Ελλάδα – Μεγάλο φαβορί για τη νίκη
Eurovision 2026: Στην 3η θέση των στοιχημάτων η Ελλάδα – Μεγάλο φαβορί για τη νίκη
Eurovision 2026: Η πρέσβειρα της Αυστρίας στην Ελλάδα υποδέχτηκε τον Akyla και την ελληνική αποστολή σε μια ξεχωριστή εκδήλωση
Eurovision 2026: Η πρέσβειρα της Αυστρίας στην Ελλάδα υποδέχτηκε τον Akyla και την ελληνική αποστολή σε μια ξεχωριστή εκδήλωση
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Μετακινεί το «Πάμε μια βόλτα;» μετά τα χαμηλά νούμερα...
Μετακινεί το «Πάμε μια βόλτα;» μετά τα χαμηλά νούμερα...
ΦΥΚ πλατφόρμας: Δεν υποβάλλονται τώρα – Μετατίθενται για 1/6 μαζί με τη νέα πύλη ΚΜΕΣ
ΦΥΚ πλατφόρμας: Δεν υποβάλλονται τώρα – Μετατίθενται για 1/6 μαζί με τη νέα πύλη ΚΜΕΣ
Επίσκεψη Κ. Μητσοτάκη στο πάρκο ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη – Παραγωγή φαρμάκων για όλη την Ευρώπη
Επίσκεψη Κ. Μητσοτάκη στο πάρκο ελληνικών φαρμακοβιομηχανιών στην Τρίπολη – Παραγωγή φαρμάκων για όλη την Ευρώπη
J2US: Το πιο ανατρεπτικό πάρτυ έρχεται με… Νίκο Μακρόπουλο!
J2US: Το πιο ανατρεπτικό πάρτυ έρχεται με… Νίκο Μακρόπουλο!
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (1/5/2026)