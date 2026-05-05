Στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης βρέθηκαν οι «Αλήθειες με τη Ζήνα» με εντυπωσιακό 15.0%, σημειώνοντας ξεκάθαρη πρωτιά.

Ακολούθησαν οι «Αποκαλύψεις» με 10.1%, χάνοντας έδαφος σε σχέση με προηγούμενες επιδόσεις.

Στη συνέχεια βρέθηκαν το «Live You» και το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», που σημείωσαν από 7.2%, δείχνοντας ισορροπία στη μέση της ζώνης.

Πιο χαμηλά κινήθηκε το «Real View» με 2.7%, ενώ η «Pop Μαγειρική – 8ος Κύκλος» κατέγραψε 2.3%, ολοκληρώνοντας την εικόνα της ζώνης.

