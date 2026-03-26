Έντός του 2025 ολοκληρώθηκε μια σειρά ελέγχων που αφορούσαν απευθείας διαφήμιση στο κοινό κτηνιατρικών φαρμάκων καθώς και πώληση εξ’ αποστάσεως, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι κατέληξαν στην επιβολή κυρώσεων σε 17 επιχειρήσεις για το 2025 και συνεχίζονται και το 2026 .

Υπενθυμίζεται ότι στα κτηνιατρικά φάρμακα:

– δεν επιτρέπεται η διαφήμιση του φαρμάκου στο κοινό καθώς πρόκειται κατά κανόνα για συνταγογραφούμενα φάρμακα.

– δεν επιτρέπεται η εξ ‘αποστάσεως πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων.

– η διαπίστωση επανάληψης της ίδιας παράβασης από κάποια επιχείρηση αποτελεί αξιόποινη πράξη και επισύρει και επιβολή εκ νέου διοικητικού προστίμου και την παραπομπή της υπόθεσης σε εισαγγελική αρχή.

