2026-03-26 18:21:18
Φωτογραφία για ΕΟΦ: Επιβολή κυρώσεων για διαφήμιση και διάθεση εξ’αποστάσεως κτηνιατρικών φαρμάκων



 Έντός του 2025 ολοκληρώθηκε μια σειρά ελέγχων που αφορούσαν απευθείας διαφήμιση στο κοινό κτηνιατρικών φαρμάκων καθώς και πώληση εξ’ αποστάσεως, κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι κατέληξαν στην επιβολή κυρώσεων σε 17 επιχειρήσεις για το 2025 και συνεχίζονται και το 2026 .

Υπενθυμίζεται ότι στα κτηνιατρικά φάρμακα:

– δεν επιτρέπεται η διαφήμιση του φαρμάκου στο κοινό καθώς πρόκειται κατά κανόνα για συνταγογραφούμενα φάρμακα.

– δεν επιτρέπεται η εξ ‘αποστάσεως πώληση κτηνιατρικών φαρμάκων.    

– η διαπίστωση επανάληψης της ίδιας παράβασης από κάποια επιχείρηση αποτελεί αξιόποινη πράξη και επισύρει και επιβολή εκ νέου διοικητικού προστίμου και την παραπομπή της υπόθεσης σε εισαγγελική αρχή.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ




ΦΥΚ: Η πλειονότητα των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ εξυπηρετείται από το… κεντρικό φαρμακείο του Οργανισμού – Τι λέει στο parapolitika.gr ο Απόστολος Βαλτάς
Το ANT1+ σε νέα φάση ανάπτυξης με τη συμμετοχή του Ομίλου Motor Oil Hellas και της Alter Ego Media
Ελλείψεις φαρμάκων: Ο ΠΦΣ σηκώνει το θέμα μέχρι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – Ως εδώ με την ανοχή
Παρέμβαση της ελληνικής αντιπροσωπείας της PGEU στη θεματική εκδήλωση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις ελλείψεις φαρμάκων στην Ευρώπη
Τα κιλά επιστρέφουν γρήγορα μετά τη διακοπή των ενέσιμων φαρμάκων αδυνατίσματος
Σχετικά με την κατάθεση των συνταγών Φαρμάκων Υψηλού Κόστους της Πλατφόρμας των ΦΥΚ μηνός Φεβρουαρίου 2026
Με γιορτινή διάθεση και φόντο το φυσικό τοπίο της λίμνης Αμβρακίας γιορτασαν και φέτος τα Κούλουμα στο Ριβιο
Γιάννης Τριανταφυλλακης :Σημερινή ενημέρωση για την λειτουργία των ΕΛΤΑ στον Μύτικα,από τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο :
Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίτη 24 Μαρτίου 2026.
Επιτυχημένη δράση δενδροφύτευσης της φαρμακαποθήκης Liafarm σε συνεργασία με τον Δήμο Θέρμης
VINYΛΙΟ: Ενα απολαυστικό αφιέρωμα στα καλύτερα, αλλά και χειρότερα video clip
Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος και τα Σάββατα